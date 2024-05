Captan a Ben Affleck sin anillo de matrimonio

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y JLo llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia.

"Ben Affleck simplemente subió la apuesta, o la bajó, en medio del conflicto matrimonial entre Jennifer López y él, ¿por qué ya no usa su anillo de bodas?. Bueno, al menos no lo estaba usando el viernes por la noche cuando se detuvo en la escuela donde su hijo tenía un recital... y cuando Ben movió la visera de su auto, quedó claro que su mano izquierda estaba un poco más liviana de lo que había sido durante casi dos años", reportó el portal especializado en famosos.

"Como informamos, Ben ha estado viviendo separado de JLo durante algunas semanas: se mudó de la mansión de Bev Hills de 60 millones de dólares que compraron el año pasado y se mudó a una casa de alquiler en Brentwood. Hasta ayer (viernes), tanto Jen como Ben habían estado usando sus anillos... incluso, después de que quedó claro que no vivían juntos. Ambos estuvieron en la escuela el jueves por la noche para ver a Fin actuar y parecían amigables mientras hablaban afuera, y sabemos que Ben -incluso- la llevó a casa después", agregó TMZ.

El pasado 15 de mayo, una fuente aseguró al sitio web In Touch Weekly, que la célebre pareja atraviesa un bache en el matrimonio, que los ha llevado al distanciamiento.

"Ben Affleck ha llegado a un punto de ruptura con Jennifer López y se ha mudado de la casa que comparten, dice una fuente en exclusiva a In Touch. "La escritura está en la pared: se acabó", afirma el informante. "Se dirigen al divorcio y, por una vez, ¡(Ben) no tiene la culpa!"", publicó el medio.

Distanciamiento entre Jennifer López y Ben Affleck

Asimismo, el sitio web trajo a colación la ausencia de Ben Affleck en diversos eventos a los que ha asistido Jennifer López, como fue el caso de la reciente gala del Met.

"Los fanáticos han notado que Ben y Jennifer han pasado cada vez más tiempo separados en las últimas semanas. El actor no asistió a la Met Gala con su esposa el pasado 6 de mayo, a pesar de su importante cargo como co-presidente del evento. La excusa oficial de Ben para perderse la Met Gala fue que estaba ocupado filmando The Accountant 2, pero la fuente de In Touch dice que decidió dejarlo todo por su matrimonio con la cantante", indicó el portal.