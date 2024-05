Hospitalizan a Ana Gabriel tras concierto en Chile

"Como pueden darse cuenta, amigos, tuve que venir después del concierto, por eso es que me ven maquillada, a una urgencia. Di positivo a influenza. Tengo que tomar reposo para poder cumplir como debe de ser, a usted público querido. A Mostazal, tengo que cumplirle y tengo que cumplirle a Santiago; tengo que cumplirle a Paragua y a Brasil", dijo Ana Gabriel la noche de este jueves, 16 de mayo.

Ana Gabriel agradece a Chile

La cantautora de éxitos como Quién como tú, Mi talismán, Ay amor, entre otros, agradeció a la fanaticada de Chile por el apoyo que recibió pese al percance de salud que vivió en el pleno espectáculo.

"Tengo que guardar reposo, quizás un par de días. Y agradezco esta noche que me dio Santiago, su compresión, su voz, su corazón, su amor, pero sobre todo la complicidad a lo que me estaba pasando", expresó.

"Siento mucha pena decirles que fue un gran esfuerzo para mí esta noche, pero que ustedes me llenaron de tanto amor, que logré salir no como hubiera querido, no como se lo merecen. La fecha de mañana (hoy) la vamos a pasar para el 20. Yo quieros cumplirles, como les dije, y cumplirles bien a Chile. Mostazal, voy a ir nada más, pero necesito un poquito de reposo, no lo olviden", finalizó Ana Gabriel.

Aunque el video fue publicado anoche, el hecho ocurrió la noche del martes -14 de mayo-. En ese sentido, la artista explicó que los boletos del 15 de mayo son válido para el 20 de mayo. "Mostazal, nos vemos el 17 y 18 de mayo en la Gran Arena Monticello", se lee en un mensaje.

Esta no es la primera vez que Ana Gabriel sufre un percance de salud en pleno concierto: el pasado 22 de marzo, la intérprete se dirigió al público del Estadio Hermanos Serdán, Puebla, México, para pedirle apoyo a los asistentes, debido a que una ráfaga de cenizas procedentes del volcán Popocatépetl le ocasionó dificultades al respirar.

"Pido un minutito nada más, desde aquí como se ven las cenizas que estamos respirando. Creo que esta es la primera o segunda vez que yo dejo un escenario para poder oxigenarme, es un minutito nada más, les agradezco su comprensión”, expresó la artista en pleno show, de acuerdo con información reseñada en People en Español.

"Aunque anoche fue difícil por las cenizas del Popo, mi celestino, anoche se enojó y mandó una fumarola que casi me deja sin respirar, pero una vez más salimos adelante todo mi team (equipo) y una servidora. Tomados de las manos de un público poblano, comprensivo, amoroso y entregado; por eso, a Cancún le digo: estos me sacaron de Puebla y me trajeron aquí contigo, aquí para seguir enfiestados. #undeseomas #50aniversario #nomedigas #anagabriel #Cancun", escribió el 23 de marzo la Luna de América en X.