Ana María Polo se une a campaña contra cáncer de seno

Esta iniciativa marca un paso significativo en la continua batalla contra el cáncer de seno que sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las mujeres hispanas, razón por la que Susan G. Komen ofrece una gran variedad de recursos informativos, que están disponibles en español para la comunidad latina.

Quienes deseen apoyar a Ana María Polo y unirse a la campaña Big Wigs de Susan G. Komen hasta el 30 de marzo, deben ingresar a secure.info-komen.org/site.

Sobre Ana María Polo

La Dra. Ana María Polo es reconocida como una de las personalidades de mayor influencia y prestigio dentro de la comunidad hispana. Con más de 19 años en la industria, su programa Caso cerrado, nominado a un National Daytime Entertainment Emmy, es el programa de corte más exitoso y de más larga duración dentro de la televisión en español.

A través de su carrera, Polo ha sido galardonada con varios premios, incluyendo el premio Mike Leland que honra a las personas y organizaciones dentro del mundo de las comunicaciones que demuestran un compromiso humanitario.

Durante sus 20 años de carrera ha sido vocera de importantes causas comenzando por la lucha contra el cáncer, enfermedad de la que es sobreviviente: es embajadora hispana de la organización Stand Up to Cancer (Unidos Contra el Cáncer), ha colaborado con las organizaciones Human Rights, PETA Latino y When We All Vote.

La jueza, quien es también considerada una figura influyente dentro de las redes sociales, mantiene una conexión directa con el público y cuenta con 17 millones de Me gusta en Facebook y 3.3 millones de seguidores en Instagram.

Sobre Susan G. Komen

Susan G. Komen es la principal organización sin fines de lucro contra el cáncer de seno en el mundo, que trabaja para salvar vidas y acabar con esta enfermedad para siempre.

Komen tiene un enfoque de 360 grados integral para combatir esta enfermedad en todos los frentes y apoyar a millones de personas en los Estados Unidos y en otros países.

"Abogamos por los pacientes, impulsamos avances en la investigación, mejoramos el acceso a una atención de alta calidad, ofrecemos apoyo directo a los pacientes y empoderamos a las personas con información confiable. Fundada por Nancy G. Brinker, quien le prometió a su hermana, Susan G. Komen, que terminaría con la enfermedad que cobró la vida de Suzy, Komen mantiene su compromiso de apoyar a las personas afectadas por el cáncer de seno hoy, mientras busca incansablemente las curas de mañana", indicó la organización.