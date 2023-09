Anahí recuerda lo que padeció a causa de la anorexia

Sin embargo, señaló que los comentarios de la prensa fueron muy duros para su salud mental. "La prensa era muy cruel, el body shaming era horrible, me hacían burlas en los programas, me ponían a comer, se burlaban muy feo de mi problema".

Posteriormente, en el 2000 cuando terminó Primer amor… a 1000 x hora, novela que protagonizó y en la que se le notó una recuperación, sufrió una fuerte recaída, pues pasaba hasta cinco días sin comer. "A veces comía una toronja, a veces comía hielo para engañar al estómago, pero luego cuando ya no podía más venían los atracones y como tanto se han burlado, sí, vomitaba mucho".

El problema se acrecentó cuando un día comenzó a sentirse mal y al llegar al hospital le diagnosticaron un paro cardiaco con tan solo 18 años. "Un día con mi prima Alicia íbamos en su coche y le dije 'me siento mal, algo me pasa, me siento mal'. Sentía el corazón a mil, sentía como si el estómago se me estuviera volteando por dentro, una cosa rarísima. Llegué (al hospital) con un paro cardíaco horrible, me salvaron la vida. Lo que me explican es que tuve un bajón tan fuerte de potasio en el cuerpo y de electrolitos y de todo que mi corazón no podía más".

Fue dada de alta el día que cumplió 19 años, y en ese momento confiesa que reflexionó sobre el problema que atravesaba y cómo se propuso seguir adelante.

Manifestó que ahora se toma siempre el tiempo para hablar al respecto para recordarle a las personas que pasan por lo mismo que no están sola.

