jueves 28  de  mayo 2026
MÚSICA

Paul McCartney honra su adolescencia en nuevo disco

En las letras que componen las diferentes canciones, McCartney tiene una mirada introspectiva, reviviendo los determinantes años que moldearon su vida

En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2017, el músico británico Paul McCartney se presenta durante un concierto como parte de su gira One on One en el Hollywood Casino Amphitheater en Tinley Park, Illinois.

En esta foto de archivo tomada el 27 de julio de 2017, el músico británico Paul McCartney se presenta durante un concierto como parte de su gira One on One en el Hollywood Casino Amphitheater en Tinley Park, Illinois.

AFP/Kamil Krzaczynski

LONDRES.- Catorce canciones cargadas de recuerdos de juventud del exBeatle Paul McCartney componen el último álbum que el músico británico publica este 29 de mayo, titulado The Boys of Dungeon Lane, un homenaje a su familia, sus amigos y a su temprana vida en las calles del Liverpool que le vio nacer.

Con un estilo íntimo y nostálgico, como en la canción Days we left behind (los días que dejamos atrás) o la dedicada a su madre Mamma gets by (Mamá se las arregla), el legendario cantante saca su decimoctavo disco en solitario, producido por Andrew Watt y con la colaboración de su antaño compañero en los Beatles, el batería Ringo Starr.

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El título del disco hace referencia a un camino que estaba cerca del que fue su primer hogar y en sus canciones hay reflexiones que McCartney nunca antes había compartido con el gran público.

En este álbum, el exBeatle explora una variedad de instrumentos -el piano y en especial la guitarra-, además de estilos -hay pop y rock, con ecos del jazz y del country-, lo que demuestra su ya conocida versatilidad musical. A sus 83 años, su voz ya carece del brillo de juventud, pero aún no suena a la de un anciano.

Una mirada introspectiva del exBeatle

En las letras que componen las diferentes canciones, McCartney tiene una mirada introspectiva, reviviendo los determinantes años que moldearon su vida antes de que él y sus tres amigos de Liverpool -John Lennon, George Harrison y Ringo Starr- saltaran a la fama y se convirtieran en los "cuatro fabulosos" y en iconos británicos.

El disco arranca con la canción As You Lie There (Mientras yaces ahí), en la que McCartney habla de una mujer a la que vio una vez a través de una ventana y que no sabía si ella pensaba en él.

Los temas transportan al oyente al origen de todo, como la segunda canción del disco Last Horizon (el último horizonte), que habla del sonido distante procedente de un patio de recreo que le "levanta el ánimo" y le hace "volver" a sus años formativos.

Los temas dejan también ver la sinceridad de McCartney al escribir con franqueza sobre su infancia y adolescencia y lo que veía en la calle Dungeon Lane, con bares llenos de humo y la venta de guitarras baratas, tras pasar una tarde junto al río Mersey -en Liverpool-.

En la canción Home to Us (hogar para nosotros), McCartney celebra la amistad al contar con Ringo y habla del afecto y del reencuentro.

En canciones como Lost Horizon y Come Inside, McCartney muestra un lado más rockero, aunque el músico sobresale más en los temas melancólicos como Life can be hard (la vida puede ser dura), que aborda cómo superar las dificultades cotidianas y los problemas financieros a fin de evitar que la vida se vuelva un trago amargo.

En Down South (hacia el sur)-, el músico se refiere en concreto al recorrido en autostop que hacía con un amigo, "siempre hacia el sur", mientras hablaba de su futuro.

Recuerdos de sus padres

Una de las canciones más íntimas es la última del álbum -Mamma Gets By, la número 14, que con un estribillo sencillo pero directo habla de lo mucho que trabajaba su madre, "sin quejarse nunca", cómo lo cuidó de pequeño y todas las oportunidades que le ofreció.

También hay referencia a sus padres, Jim y Mary, en el tema Salesman Saint (Vendedor santo), en la que McCartney narra el sacrificio de su familia ante la dura realidad económica de la posguerra en Liverpool.

Sobre su juventud, McCartney llegó a explicar recientemente, con motivo de la publicación de este álbum, que vivía en un barrio obrero llamado Speke y que su familia no tenía muchos ingresos, pero que eso no importaba porque "la gente era genial".

La discográfica Universal ha calificado estas catorce canciones como nacidas de un Paul "en un estado de ánimo sincero, vulnerable y profundamente reflexivo, escribiendo con una franqueza poco habitual sobre su infancia".

El músico empezó a dar vida a este disco hace cinco años, junto con Andrew Watt, en una sesión para intercambiar ideas, tras lo cual llegaron varias sesiones de grabación en el Reino Unido y EE.UU.

FUENTE: EFE

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