Andrea Meza revela por qué desarrolló trastornos alimentarios

Andrea Meza, Miss Universo 2020, llega a los Premios de Música Latinoamericana 2022 en Michelob Ultra Arena el 21 de abril de 2022 en Las Vegas, Nevada.

MIAMI.- Andrea Meza , exMiss Universo y conductora del programa La mesa caliente en Telemundo, abrió su corazón sobre una etapa complicada de su vida, marcada por los trastornos alimentarios y el impacto negativo de las críticas en redes sociales tras su coronación en 2021.

En una entrevista sincera con sus compañeras de La mesa caliente, Meza relató cómo el odio en línea afectó tanto su salud física como emocional. “La gente me odiaba al nivel de desear que me muriera solamente por cómo me veía”, confesó la mexicana, quien agregó que esta presión la llevó a desarrollar hábitos alimentarios poco saludables.

A pesar de estas dificultades, Andrea destacó que siempre trabajó en fortalecer su autoestima y mantener el equilibrio.

“Cuando llego a Miss Universo, yo dije: yo voy a hacer lo que sea mejor para mi cuerpo, trabajarlo normal, tener una alimentación balanceada, saludable, cuidarme, amarme, pero no voy a dejar que me quieran meter en ningún estereotipo y si gano, voy a ganar porque soy yo misma, con el cuerpo que Dios me dio, y gané”, explicó.

Afectadas por los comentarios

Sin embargo, el constante escrutinio público y los comentarios negativos le afectaron emocionalmente. “Aún así, cuando estaba en ese proceso me llegaban a afectar los comentarios porque somos seres humanos. Me dolía”, señaló, enfatizando lo difícil que puede ser enfrentar la exposición mediática y las expectativas irreales sobre la imagen personal.

Hoy, Andrea Meza asegura que ha logrado encontrar un equilibrio entre su bienestar físico y emocional, y se ha comprometido a cuidar su salud mental. Su testimonio busca inspirar a quienes atraviesan experiencias similares y resalta la importancia de la autoaceptación y de protegerse frente a la toxicidad en redes sociales.