viernes 15  de  agosto 2025
MÚSICA

Billy Ray Cyrus quiere actuar con Bad Bunny en Puerto Rico

La propuesta surgió mientras Cyrus se encontraba en Londres trabajando con la cantante Chesca, y descubrió el fenómeno cultural que representa Bad Bunny

Billy Ray Cyrus pide ser invitado especial en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Billy Ray Cyrus pide ser invitado especial en la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico

Captura de pantalla/ Instagram/ @billyraycyrus
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Billy Ray Cyrus, famoso músico country y padre de Miley Cyrus, sorprendió a sus seguidores al expresar públicamente su deseo de unirse como invitado especial a la residencia de Bad Bunny, No me quiero ir de aquí, que se lleva a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La propuesta surgió mientras Cyrus se encontraba en Londres trabajando con la cantante puertorriqueña Chesca, y descubrió el fenómeno cultural que representa Bad Bunny, así como la famosa casita rosa, espacio donde el reguetonero organiza sus exclusivas fiestas al estilo garaje.

Lee además
La sombra del sol, de Miguel Ferrer, representó a Venezuela en la selección de películas que compitieron por la nominación al Óscar. 
RESEÑA

La sombra del sol: el poder de una voz dormida
Mireddys González, esposa de Daddy Yankee. 
FAMOSOS

Exesposa de Daddy Yankee admite borrar correos de El Cartel Record

Motivado por la experiencia, Cyrus grabó un mensaje en video dirigido a Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, solicitando su participación.

En el video, Billy Ray Cyrus expresó: “Hola Benito, soy Billy Ray Cyrus. Estoy aquí con Chesca en Londres, creando y haciendo música. Ella me ha hablado de ti, de tus cosas y de tu pequeña casita. Avísame cuándo puedo ir a Puerto Rico. Estaré allí para celebrar la vida, el amor y la alegría con todos tus fans. Nos vemos en Puerto Rico”.

No me quiero ir de aquí

La residencia No me quiero ir de aquí, que comenzó el 11 de julio y se extenderá hasta el 14 de septiembre de 2025, ha sido un éxito rotundo. Hasta el momento, ha recibido a más de 600,000 asistentes y generado casi $200 millones en ingresos para la economía local. Este espectáculo ha trascendido lo musical, convirtiéndose en una celebración de la cultura puertorriqueña, mostrando moda, gastronomía y tradiciones de la isla.

La solicitud de Billy Ray Cyrus ha generado gran entusiasmo entre los fanáticos, quienes esperan con interés una posible colaboración entre el icónico músico country y el fenómeno global del reguetón. Aunque aún no se confirma su participación, la invitación añade un elemento de sorpresa y emoción a una residencia que ya se considera histórica en el ámbito musical.

Temas
Te puede interesar

Cazzu responde a Christian Nodal tras recientes declaraciones

Andrea Meza revela por qué desarrolló trastornos alimentarios

Raúl de Molina critica a Christian Nodal y defiende a Ángela Aguilar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro junto a Diosdado Cabello
SEGURIDAD NACIONAL

Despliegue de EEUU en el mar Caribe prepara el terreno para acciones contra el régimen de Maduro

El presidente Donald J. Trump saluda antes de partir hacia Alaska para su encuentro con su homólogo ruso Vladimir Putin.
ENCUENTRO

Llega el momento: Trump y Putin frente a frente

María Carolina Hoyos Turbay, directora de la Fundación Solidaridad por Colombia, dice que su hermano Miguel Uribe Turbay es como si fuera su hijo
COLOMBIA

Hermana de Miguel Uribe Turbay: "Espero que realmente se haga justicia"

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.
EN BÚSQUEDA

Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

Taylor Stanberry  recibe un cheque por $10.000 tras ganar el Desafío de Pitones de Florida 2025™.
LA GANADORA

Joven cazadora rompe récord en el Desafío de Pitones de Florida 2025

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, ofrecen una conferencia de prensa conjunta tras participar en una cumbre EEUU-Rusia sobre Ucrania en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Trump y Putin terminan cumbre sin ningún anuncio sobre Ucrania y con vistas a una segunda reunión en Moscú

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen satelital proporcionada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra el huracán Erin formándose en el océano Atlántico el 15 de agosto de 2025.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin, el primer huracán del año en el Atlántico se fortalece y amenaza al Caribe

Alfredo Carballo González y Ariely Álvarez Cabrera, presuntos responsable del asesinato buscados por el sheriff de Miami-Dade.
EN BÚSQUEDA

Sheriff de Miami-Dade pide ayuda para capturar a pareja armada sospechosa de brutal asesinato

El presidente Donald Trump saluda al presidente ruso, Vladímir Putin, en la pista después de que llegaron a la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025.
Negociaciones

Comienza la cumbre en Alaska entre Trump y Putin sobre la guerra en Ucrania

El peleador de artes marciales mixtas, Conor McGregor, habla desde un podio en la Casa Blanca, el 17 de marzo de 2025.
MMA

Conor McGregor quiere pelear en la Casa Blanca, confirma CEO de la UFC