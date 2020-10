Andrés Cepeda, nombrado embajador de "Lo mejor de Colombia"

"Estoy muy orgulloso de ser nombrado como embajador de "Lo Mejor de Colombia". Este reconocimiento que me hace el programa Embajadores de Marca País me compromete permanentemente a presentar lo mejor de mi país, de su gente, de su talento, de su valor. Me siento muy orgulloso de poder hacer esta labor, la cual me parece muy importante. Estoy muy agradecido", expresó Andrés Cepeda.

En su más de tres décadas de profesión, Andrés Cepada ha alcanzado numerosos éxitos: 14 nominaciones a los Latin Grammy, 13 producciones discográficas, numerosas giras por varios países, entre otros. Logros que han permitido llevar la música del colombiano a miles de personas.

Con este nombramiento, la organización busca incentivar una mejor imagen de Colombia a través de la difusión de aquellos aspectos positivos de la colombianidad y de las buenas noticias que suceden en el país suramericano. Y una manera de lograr este objetivo es gracias a los embajadores colombianos que hacen vida en ProColombia y en su programa Marca País.