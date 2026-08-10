lunes 10  de  agosto 2026
POLÉMICA

Inicia juicio por asesinato del rapero Tupac Shakur, 30 años después

la Fiscalía espera demostrar que Duane "Keffe D" Davis, exlíder de los South Side Compton Crips, encargó el asesinato y proporcionó el arma del crimen

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia preliminar y de presentación de mociones para su próximo juicio en el Centro Regional de Justicia el 4 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Davis fue acusado de asesinato en relación con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996.

Duane Davis comparece ante el Tribunal de Distrito del Condado de Clark durante una audiencia preliminar y de presentación de mociones para su próximo juicio en el Centro Regional de Justicia el 4 de agosto de 2026 en Las Vegas, Nevada. Davis fue acusado de asesinato en relación con el homicidio del rapero Tupac Shakur en 1996.

Getty Images via AFP / Ethan Miller

LOS ÁNGELES.- El juicio contra el exlíder de una pandilla acusado de orquestar el asesinato de Tupac Shakur comienza este lunes en Las Vegas, treinta años después de la muerte del célebre rapero californiano.

Es poco probable que los alegatos esclarezcan quién disparó la noche del 7 de septiembre de 1996 contra la leyenda del rap, que visitaba la denominada "Ciudad del Pecado" para asistir a un combate de boxeo de Mike Tyson.

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Pero la Fiscalía espera demostrar que Duane "Keffe D" Davis, exlíder de los South Side Compton Crips, encargó el asesinato y proporcionó el arma del crimen.

Con 63 años, se arriesga a una pena de cadena perpetua incomputable.

El asesinato sigue siendo uno de los crímenes sin resolver más famosos de Estados Unidos.

Leyenda del rap

Asesinado a los 25 años, "2Pac" era una figura clave de la famosa rivalidad entre las escenas de rap de la costa oeste y este de Estados Unidos.

Conocido por éxitos como California Love y All Eyez on Me, Shakur- hijo de una integrante del partido de izquierda Pantera Negra- pronto se convirtió en el arquetipo del chico malo de California cuando firmó con Death Row Records, con sede en Los Ángeles.

El juicio promete escarbar de nuevo en la guerra de ego entre su sello, fundado por Marion "Suge" Knight, y Bad Boy Records, creado en la costa este por Sean "P. Diddy" Combs. En este último trabajaba Christopher "The Notorious B.I.G." Wallace, un rapero asesinado seis meses después de la muerte de Shakur.

Según la acusación, Death Row Records estaba protegido por Mob Piru, una banda de Los Ángeles de la que Suge era miembro.

Bad Boy Records, por su parte, había contratado para su protección a la organización rival de los South Side Compton Crips, dirigida por Duane Davis.

Después del combate de Mike Tyson en el casino MGM Grand, Suge y Tupac golpearon al sobrino de Davis, Orlando "Baby Lane" Anderson, porque había arrancado un medallón del cuello de uno de los empleados de Death Row.

Según la acusación, el jefe de la pandilla habría organizado entonces una venganza.

Memorias comprometedoras

Ante la falta de pruebas, la investigación se estancó durante décadas, antes de reanudarse tras la publicación en 2019 de las memorias de Duane Davis.

En ellas cuenta que iba en el asiento delantero del Cadillac blanco desde el que se dispararon las balas que mataron a Tupac.

También explica que pasó una pistola hacia el asiento trasero, sin decir nunca quién disparó. Todos los ocupantes del vehículo han muerto desde entonces.

Unas declaraciones comprometedores y coherentes con entrevistas anteriores concedidas a la prensa, que se volvieron en su contra y llevaron a su detención en septiembre de 2023.

Pero el exlíder de la pandilla ahora niega esas confesiones y se declara no culpable.

"Soy inocente. Nunca he matado a nadie", aseguró en marzo de 2025 a ABC News, en una entrevista desde la cárcel. "No tienen ninguna prueba contra mí. Ni siquiera pueden situarme en Las Vegas".

Ahora afirma que se encontraba en Los Ángeles la noche del crimen y que nunca ha leído sus propias memorias, según él noveladas por su coautor por motivos comerciales.

"Él hizo su pequeña investigación y escribió el libro por su cuenta", dijo.

Antes del juicio, sus abogados intentaron impedir en vano que el libro, así como un interrogatorio policial de 2008 en calidad de testigo, pudieran ser utilizados como pruebas.

El juicio comenzará con la selección del jurado, que se prevé que dure una semana.

Sea cual sea el veredicto, es poco probable que satisfaga a los cercanos de 2Pac.

En mayo, su hermanastro presentó una demanda civil en la que considera que "todavía hay individuos implicados en el asesinato" y que todavía "no han sido responsabilizados por sus crímenes".

La demanda menciona la reciente miniserie documental Sean Combs: La hora de rendir cuentas, en la que Davis asegura, en un interrogatorio policial, que "P. Diddy" le habría ofrecido un millón de dólares para asesinar a Tupac.

FUENTE: AFP

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