Otto Padrón solicita a Angélica Vale el divorcio tras 14 años de matrimonio

MIAMI.- El empresario Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio de Angélica Vale , tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común: Angélica Masiel de 13 años, y Daniel Nicolás de 11. El documento fue presentado en la Corte Suprema de Los Ángeles, donde ambos residen.

Según informó la periodista Mandy Fridmman, en Las Top News la noche del 9 de noviembre, los abogados de Padrón presentaron el documento el 4 de noviembre, pero el mismo se encontraba firmado desde el 25 de septiembre. En la demanda, el ejecutivo señala que el motivo del divorcio responde a 'diferencias irreconciliables' y que él y la actriz se encuentran separados desde principios de abril.

Lo señalado por Fridmman también destaca que Padrón solicitó que Angélica se encargue del pago de los honorarios y costes de abogados.

Custodia compartida

Sobre la custodia de los menores, el empresario pidió que se estipule una custodia compartida y que se emitan órdenes con antelación en caso de que alguna de las partes quiera cambiar la residencia de los menores.

De igual forma, Otto Padrón solicita que las partes no realicen, ni permitan que otros hagan, comentarios negativos acerca de ellos o de relaciones pasadas o futuras, familiares o amistades en presencia de los niños.

La revista ¡HOLA! detalla que aparentemente la demanda no cuenta con un acuse de recibido de parte de Angélica, por lo que se cree que la artista se enteró a través de las redes sociales.