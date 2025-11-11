Stormi, hija de Kylie Jenner y Travis Scott, cantó junto al rapero en Tokio

Travis Scott y Kylie Jenner asistieron al estreno en Los Ángeles de "Look Mom I Can Fly" de Travis Scott en The Barker Hanger el 27 de agosto de 2019 en Santa Mónica, California.

MIAMI.- Stormi Webster sorprendió al público de su padre, el rapero estadounidense Travis Scott , al subirse al escenario por primera vez a cantar uno de los temas más esperados de la noche. El debut oficial de la hija del intérprete junto a Kylie Jenner ocurrió el sábado durante un concierto en Tokio.

Con notable confianza y una sonrisa, la pequeña de siete años saludó a los asistentes y compartió un instante musical con su padre.

Este hecho fue inmediatamente capturado por los asistentes y se convirtió en tendencia global en plataformas digitales como TikTok y X, con miles de reacciones destacando el tierno momento familiar. Jenner, presente en bastidores, documentó y expresó su orgullo en redes sociales.

Embed Travis brought Stromi out in the sold out stadium show in Tokyo pic.twitter.com/kePBScMIC3 — XXLBM (@bidsman) November 8, 2025

Doble debut

La aparición de Stormi en el concierto sigue a una exposición previa en un evento de alto perfil en Yokohama.

Stormi es la primera hija del rapero y la menor del clan Kardashian-Jenner. Desde sus inicios en 2017, la expareja experimentó rupturas y separaciones, pero en 2022 recibieron a su segundo hijo, Aire. Rompieron definitivamente a principios de 2023.

El evento, denominado Hijacked: A Tokyo Bay Takeover y celebrado en el muelle de Yokohama Hammerhead, se diseñó como una experiencia inmersiva que amalgamó arte, moda y música.

Durante la presentación, Stormi subió brevemente al escenario junto a su padre, un momento que también se viralizó en redes sociales, consolidando la presencia de la joven en los actos públicos del rapero.

