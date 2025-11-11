martes 11  de  noviembre 2025
Desmienten que padre de Shakira se encuentre en estado crítico

Una fuente cercana a la barranquillera negó las especulaciones a la revista ¡HOLA! y aseveró que el hombre se encuentra tranquilo en su residencia de Miami

Sasha y Milan, hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, abrazan a su abuelo William Mebarak.

Sasha y Milan, hijos de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, abrazan a su abuelo William Mebarak. 

Captura de pantalla/Instagram/@shakira
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En las últimas semanas han circulado rumores sobre el presunto estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira. Las informaciones han señalado que la salud del hombre de 94 años empeoró drásticamente y se encontraba en una condición crítica.

Estos comentarios, a los que se sumó el medio ElNacional.cat, han preocupado no solo al entorno de la intérprete sino también a sus fieles seguidores, quienes se han cuestionado en redes sociales si la artista hará una pausa en su gira Las mujeres ya no lloran par atender a su progenitor.

Sin embargo, una fuente cercana a la barranquillera negó las especulaciones a la revista ¡HOLA! y aseveró que el hombre se encuentra tranquilo en su residencia de Miami, cerca del hogar de la estrella pop.

“Está en su casa y, con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, dijo el informante.

Lo manifestado explica porqué la cantante continúa su gira por Latinoamérica sin mayores cambios. El fin de semana, Shakira ofreció dos conciertos en Quito, Ecuador, y este 11 de noviembre ofrecerá el último espectáculo en la capital del país meridional.

“Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia”, agregó la misma fuente a ¡HOLA!.

Salud del progenitor

Desde 2022, la salud del padre de Shakira se ha deteriorado, luego de sufrir una caída que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas. Sin embargo, cinco meses después de que le dieran el alta, Meberak volvió a ser hospitalizado, pero no trascendieron los detalles.

En junio de 2023, regresó a Colombia para ser operado en Cartagena de Indias.

“Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos. Es un testamento de su fortaleza y una fuente constante de inspi­ración para mí en esta vida de incesantes luchas”, dijo Shakira a la revista ¡HOLA! en 2023.

Un año después, estuvo bajo supervisión médica a causa de una neumonía. A poco días del alta médica, fue ingresado nuevamente a urgencias.

Aunque en el transcurso del 2025 se han rumorado algunas cosas referente a la salud de William Meberak, Shakira no ha compartido detalles que confirmen alguna situación crítica de su padre.

