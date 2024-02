Angélica Vale revela cómo bajo de peso

"Que me vean comer para que vean que no fue bypass gástrico ni banda gástrica (risas)... el problema que tuve sí fue un problema de salud; entonces, cuando llego con la nueva ginecóloga endocrinóloga me dijo: 'tienes que bajar de peso antes de que entres en tus días difíciles de la menopausia'", contó la artista, de 48 años, en una rueda de prensa transmitida por Telemundo .

"No existe ninguna pastilla ni nada. Todo lo hice con una app que te enseña a comer, que tienes que balancear tu comida. Como de todo, no me pierdo de nada. Fue la app que le pasé a mi mamá y, entonces, las dos empezamos a hacerla y sí te cambia la vida", reveló Angélica Vale.

Angélica Vale sufrió bullying

La actriz mexicana también trajo a colación su trabajo en la telenovela Soñadora (1998), donde le tocó interpretar a una bulímica (Julieta), un personaje que la llevó a cuestionar su estado físico.

"Cuando más gorda estuve -que fue cuando acababa de tener a mi hijo Daniel, que regresé al teatro- me acuerdo que yo lloraba", confesó Angélica Vale.

"A mí el bullying (acoso) de ser gorda me empezó en Soñadoras porque como salía de bulímica, ahí sí sentí el bullying y yo decía: 'pero por qué dicen que estoy gorda'. Me veía en el espejo y me creía que estaba gorda; al lado de Michelle Vieth cualquiera es gorda... allí fue donde me entró el bullying. Gracias a Dios estaba haciendo ese personaje de bulímica y por eso nunca me enfermé demás", recordó la actriz.