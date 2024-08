Hija de Angelina Jolie y Brad Pitt quiere ser exitosa por esfuerzo propio

Según una fuente de la revista Life & Style, la joven está consciente de que ha crecido rodeada de la fama de sus progenitores y con muchos privilegios. No obstante, la humildad prevalece y aspira triunfar a costa de su perseverancia y motivación para alcanzar los propósitos que tenga.

Por ello, aparentemente, Shiloh aspira continuar sus estudios en Nueva York y tener éxito tras graduarse.

"Los hijos de Brad y Angelina son muy humildes en cuanto a sus orígenes. Quieren ganar su propio dinero. Shiloh no tiene idea de lo que es realmente luchar, pero no cree que sea genial ser una niña rica", aseveró el informante.

La fuente recordó que si bien los hijos de Angelina y Brad no quieren saber nada de su padre, deben recordar que él organizó un fondo fiduciario para ellos, lo que significa que pese a su empeño en trazar su propio camino al éxito, el dinero estará disponible para cuando lo necesiten.

El sueño de Shiloh

Otra persona también alegó que el deseo de la joven es formarse como bailarina.

"Quiere estudiar danza y vivir en un departamento humilde con un grupo de niños de su misma edad. Eso es lo que hizo su madre cuando era joven. En muchos sentidos, ella y Angelina se parecen mucho", comentó al recordar que previo a que Jolie triunfara en Hollywood, también tuvo una vida sencilla.

Igualmente, manifestó que Shiloh no está interesada en se un ícono de Hollywood solo por ser hija de dos grandes figuras.

"La ironía es que no podría ser menos materialista. Shiloh tiene una buena cabeza sobre sus hombros y no tiene mucho interés en hacer alarde de su riqueza. Es algo muy importante porque fácilmente podría ser una It Girl de Hollywood, pero en cambio, solo quiere ser normal.

"A Shiloh le disgusta la gente que gasta su dinero en bolsos de diseño cuando hay gente que pasa hambre. Cree que es totalmente de mal gusto. Casi nunca gasta dinero en sí misma. Usa ropa de segunda mano y compraría felizmente en tiendas de segunda mano todo el tiempo si no le preocupara que la reconocieran".