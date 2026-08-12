Hija de Michael Jackson recuerda decisión improvisada de hablar en el funeral de su padre

Paris Jackson asiste al 35.º almuerzo anual de los Premios Friendly House, en apoyo a mujeres que se recuperan de traumas relacionados con trastornos por consumo de sustancias y problemas de salud mental.

MIAMI.- Paris Jackson habló abiertamente sobre lo que la impulsó a hablar en el funeral de Michael Jackson. Durante el más reciente episodio de Call Her Daddy, la actriz y cantante recordó que su intervención en el funeral de su padre en julio de 2009 no estaba planeada.

"Simplemente surgió en el momento. Fue como... sucedió en el escenario", dijo Paris, de 28 años.

POLÉMICA Angelina Jolie reacciona a confesión de Brad Pitt sobre recaída en el alcohol

ESCENA Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Añadió que su familia miró a su alrededor y se preguntaron: "¿Alguno de los niños va a decir algo?".

“Nadie se movió, así que pensé: ‘¡Qué más da! ¡Vamos a divertirnos!’. Sí, simplemente sucedió”, recordó Paris, hermana de Prince, de 29 años, y Bigi, de 24.

La cantante de Zombies in Love lo consideró una “iniciación llena de energía”.

Cuando se le preguntó a Paris si sintió alguna presión en ese momento, admitió que no ha vuelto a ver las imágenes desde entonces.

"No he vuelto a verlas para comprobar lo rápido que sucedió todo, pero me pareció que fue muy lento, y sentí que alguien tenía que decir algo. Mi hermano pequeño no lo va a hacer. Mi hermano mayor no se va a mover. De acuerdo", dijo.

El funeral público de Jackson tuvo lugar 12 días después de su muerte a los 50 años, en julio de 2009, en el Staples Center de Los Ángeles.

"Sentía que tenía que compartirlo todo"

En mayo, Paris habló abiertamente en el programa de Jack Osbourne, Trying Not to Die, sobre cómo sentía que "le debía a la gente" hablar públicamente de su estrecho vínculo con Michael, quien falleció en 2009 cuando Paris tenía 11 años.

"Definitivamente, sentía que tenía que compartirlo tod. Y eso ha cambiado drásticamente en los últimos años, porque ya no siento que le debamos nada a nadie", dijo en aquel entonces.

El ejemplo que dio fue compartir detalles personales sobre su padre en Instagram y cómo ya no sentía la necesidad de hacerlo en fechas importantes, como su cumpleaños, el Día del Padre y el aniversario de su muerte.

Paris admitió que sentir que tiene "derecho a mantener en privado" su relación personal con su difunto padre.