martes 9  de  septiembre 2025
Angelina Jolie revela la lección más valiosa de su madre

El emotivo recuerdo surgió tras la proyección de "Couture", cinta en la que Angelina Jolie interpreta a una directora de cine que enfrenta un cáncer de mama

Angelina Jolie en la 77 edición de los premios Tony.&nbsp;

Angelina Jolie en la 77 edición de los premios Tony. 

Getty Images vía AFP
Por Patricia Guillén

MIAMI.- Angelina Jolie volvió a emocionar al público, esta vez no por una actuación en la gran pantalla, sino por un sincero recuerdo de su madre, la actriz Marcheline Bertrand, quien falleció en 2007 a los 56 años a causa del cáncer de ovario.

Durante la presentación de su nueva película Couture en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF), la estrella compartió una enseñanza que marcó su vida y que hoy transmite como un mensaje de empatía.

La actriz relató que en una ocasión, mientras cenaban, su madre se entristeció porque todos los presentes le preguntaban cómo se sentía respecto al cáncer. “Todo el mundo me pregunta sobre el cáncer”, dijo Marcheline en aquel momento. Jolie explicó que esa frase se le quedó grabada para siempre, porque revelaba la soledad que muchas personas enfrentan cuando su identidad queda reducida únicamente a una enfermedad.

Visiblemente conmovida, Jolie compartió con el público: “Si conoces a alguien que está pasando por algo, no lo limites a esa experiencia. Pregúntale también sobre todo lo demás en su vida. Es una persona completa y sigue viva”.

Couture

El emotivo recuerdo surgió tras la proyección de Couture, cinta dirigida por Alice Winocour en la que Jolie interpreta a Maxine, una directora de cine que enfrenta un diagnóstico de cáncer de mama en medio de un complicado proceso de divorcio.

La trama, íntima y reflexiva, conecta de manera directa con la historia personal de la actriz, quien ha enfrentado en carne propia la pérdida de su madre y de su abuela por esta enfermedad.

Jolie reconoció que, en ciertos momentos de la filmación, buscó fuerza en la memoria de su madre. Incluso reveló que en los días más difíciles en el set utilizaba un collar que perteneció a Marcheline como una forma de sentirse acompañada.

Más allá de la actuación

Angelina Jolie no solo es reconocida por su trayectoria en Hollywood, sino también por su compromiso con causas humanitarias y de salud. En 2013 tomó la decisión de someterse a una doble mastectomía preventiva, debido al alto riesgo genético que heredó. Años más tarde también se sometió a una cirugía para extirpar sus ovarios y trompas de Falopio, decisiones que ella misma hizo públicas para alentar a otras mujeres a informarse y prevenir.

Con este nuevo testimonio, Jolie no solo rinde homenaje a su madre, sino que también deja un mensaje universal sobre la importancia de ver a quienes atraviesan una enfermedad como seres humanos completos, más allá de su diagnóstico.

