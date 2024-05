Angelique Boyer y Sebastián Rulli confirman que no viven juntos

Sebastián Rulli y Angelique Boyer asisten a la fiesta temática "50 Most Beautiful" de People en Español en Espace el martes 17 de mayo de 2016 en Nueva York.

Con motivo de la promoción de El extraño retorno de Diana Salazar, proyecto en el que vuelven a compartir en televisión, los artistas han abordado algunos detalles de su relación, específicamente la razón que consideran que ha sido el éxito del romance a través de los años: no vivir juntos.

En entrevista para El Gordo y la Flaca, Boyer y Rulli aseguraron que mantener sus espacios les ha permitido llegar tan lejos.

"Él llega a su casa, yo llego a la mía y todos estamos muy contentos… Cuando trabajamos nos vemos menos que cuando no trabajamos…", dijo Angelique.

La actriz de 35 años aseveró que no se trata de una técnica para conseguir el éxito profesional. Todo lo contrario, a su juicio esto les ha permitido construir una relación exitosa.

Lugar común

Pese a no tener una casa juntos, no significa que no compartan un lugar en el que ambos sientan que su noviazgo está seguro.

"Sí, tenemos un hogar en común en la montaña, en donde nos vamos, la construimos juntos… Está la casa de ella, mi casa y nuestra casa…", dijo Rulli.

Asimismo, resaltan que plantear lo que querían también ha sido fundamental en su romance, como el estar claros que no desean casarse y tampoco tener hijos.

"Cada quien tiene su casa desde antes de conocernos y no tiene por qué cambiar la situación…".