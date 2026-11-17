MIAMI.- David Bisbal anunció el fallecimiento de su perrita Nala, una chow chow negra, a través de sus redes sociales. El artista español quiso despedir a su mascota con un emotivo video y un mensaje que refleja el enorme significado que tenía para su hogar. La triste noticia lo sorprende en pleno desarrollo de su gira "Eternos" por Latinoamérica.

Nala compartió 14 años de vida familiar al lado del cantante y sus seres queridos. Para honrar su memoria, David Bisbal publicó diversos videos que ilustran los años de alegría vividos junto a ella: "Llegó a nuestra familia cuando era una bebé y desde entonces ha visto crecer a mis hijos. Los ha visto jugar, correr, abrazarla… Siempre estaba ahí, formando parte de nuestras vidas".

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"Me sé de memoria su tacto. Podría cerrar los ojos y reconocerla con solo acariciarla, darle un beso en el hocico, sentir su pelo, sus patas , sus abrazos… Recuerdo perfectamente lo buena y cariñosa que era", escribió en redes Bisbal.

Nala era la mayor de cuatro perritos. Con los Bisbal también vive Nena, una pomerania, y dos de los tres cachorros que tuvo. Asimismo, son dueños de un Schnauzer llamado Maxi, que falleció en 2021.

Para rendir tributo a su compañera, el intérprete escogió Mi princesa, uno de los temas más representativos de su trayectoria que compuso para su hija Ella. Así lo explicó al compartir la emotiva dedicatoria: "Hoy quiero dedicarle esta canción, Mi princesa, que canté hace tan solo unos días en Puerto Rico. Nunca imaginé que, después de aquel concierto, nos tocaría despedirnos de ella para siempre".

Este difícil momento personal coincide con una etapa de alta actividad profesional para Bisbal, actualmente volcado en el Tour Eternos América. Después de presentarse en 9 ciudades latinoamericanas, con Santiago de Chile, Buenos Aires y Bogotá entre sus escalas principales, el intérprete continuará su ruta por México con conciertos en Guadalajara y Monterrey.

Posteriormente, en diciembre, llevará su música a Estados Unidos con fechas en ciudades clave como Miami y Los Ángeles, antes de culminar el periplo americano con nuevas actuaciones en el subcontinente.

De cara al tramo europeo, el artista aterrizará en España a finales de mayo con el Tour Eternos España, visitando Valencia, Bilbao, Barcelona, Madrid y Almería, para culminar la gira por todo lo alto en Sevilla.