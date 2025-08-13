miércoles 13  de  agosto 2025
SUBASTA

Billy Joel subasta colección de motos debido a problemas de salud

Según Billy Joel, su afección se vio agravada por sus actuaciones en conciertos, que le provocaron problemas de audición, visión y equilibrio

El cantante estadounidense Billy Joel.

El cantante estadounidense Billy Joel.

AFP

NUEVA YORK.- El artista estadounidense Billy Joel subastará su colección de motocicletas tras ser diagnosticado con una afección cerebral que le obligó a cancelar una larga gira, informó su representante el miércoles.

En mayo, Joel canceló varias fechas en Gran Bretaña y el apretado programa de conciertos que iba a ofrecer en Estados Unidos durante un año a partir de este mes de julio, tras ser diagnosticado con hidrocefalia normotensiva.

Lee además
Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.
FAMOSOS

Nodal habla de su ruptura con Cazzu y su amor por Ángela
Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa

"Debido a un reciente diagnóstico médico, Billy subastará su colección de motos a finales de este año", declaró su agente a la AFP.

El artista de éxitos como We Didn't Start the Fire, de 76 años, tiene su colección de más de medio centenar de motos -algunas de la década de 1940-, en un local alquilado en la localidad de Oyster Bay, en Long Island (este de Nueva York) donde podía ser visitada por los amantes de las dos ruedas.

Según Joel, su afección se vio agravada por sus actuaciones en conciertos, que "le provocaron problemas de audición, visión y equilibrio".

Su afección se produce cuando el líquido cefalorraquídeo no puede fluir correctamente por el cerebro y la médula espinal, lo que puede derivar en daño cerebral causando daño cognitivo, problemas de memoria y dificultad para caminar, según Johns Hopkins Medicine.

Un tratamiento rápido puede aliviar la afección si se diagnostica a tiempo.

Joel ha sido un pilar del pop y un intérprete extraordinario desde la década de 1970, con un catálogo de éxitos entre los que destacan Uptown girl y New York State of Mind.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Jennifer López celebra su verano más feliz y libre tras divorcio con Ben Affleck

Anuncian que Rauw Alejandro recibirá Premio de la Herencia Hispana 2025

Bebeshito en Miami: talento, euforia y el peso de las comparaciones

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La tormenta tropical Erin avanza con rumbo incierto.
TEMPORADA CICLÓNICA

Erin aumenta intensidad y se perfila como huracán de gran categoría, ¿dónde tendrá impacto?

El dueño de Tesla, Neuralink, SpaceX y X, Elon Musk, amanaza con acciones legales contra Apple en la competencia por la Inteligencia Artificial.
DISCORDIA

Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y advierte de acciones legales

Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas el 19 de junio de 1991 antes de ofrecer un recorrido por una de sus torres de condominios. 
EEUU

En 1980 Trump ya tenía claro su sueño para una "América perfecta"

El secretario de Estado Marco Rubio ante el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes en Washington, DC.
POLÍTICA EXTERIOR

Marco Rubio: al régimen narcoterrorista de Maduro hay que enfrentarlo "con algo más que recompensa"

El presidente de la UFC, Dana White, durante la celebración de UFC 311 en Inglewood, el 18 de enero de 2025.
ARTES MARCIALES MIXTAS

Presidente de la UFC oficializa que celebrará un evento en la Casa Blanca en 2026

Te puede interesar

Foto de ucranianos frente a un edificio bombardeado por los rusos en la region del Donetsk.
NEGOCIACIONES

Trump busca una reunión tripartita con Putin y Zelenski "lo antes posible"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
 Imagen referencial.
LEYES

¿Se puede heredar la ciudadanía estadounidense si un antepasado nació en EEUU?

Bardes à Barbe, Quebec City.
TURISMO

Quebec celebra su herencia francesa

Imagen de uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de combustible.
COMBUSTIBLES

Precios del petróleo caen por 8va vez en menos de dos semanas

Jay Collins es el nuevo vicegobernador del estado de Florida. 
POLÍTICA

Ron DeSantis nombra al senador Jay Collins como nuevo vicegobernador de Florida