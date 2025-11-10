lunes 10  de  noviembre 2025
PLATAFORMAS

Apple TV+ estrena potencial éxito con "Pluribus", nueva serie de Vince Gilligan

Estrenada el 7 de noviembre, los primeros dos capítulos de la nueva serie del creador de Breaking Bad alcanzaron un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes

La serie, de la cual Apple TV encargó directamente dos temporadas, está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul), para quien Gilligan escribió el papel central.

La serie, de la cual Apple TV encargó directamente dos temporadas, está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul), para quien Gilligan escribió el papel central.

Captura de pantalla/YouTube/Apple TV
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La plataforma de streaming Apple TV+ ha acaparado la atención del mundo del entretenimiento al anunciar el lanzamiento de Pluribus, la nueva serie thriller dramática del aclamado guionista y productor Vince Gilligan, responsable de éxitos ganadores del Emmy como Breaking Bad y Better Call Saul.

Conocido por su habilidad para construir narrativas complejas y personajes memorables, la simple de Gilligan convierte a Pluribus en uno de los estrenos más esperados de la plataforma y un potencial éxito global.

Lee además
Teyana Taylor, Naomi Watts, Sarah Paulson y Kim Kardashian asistieron al Town Hall de SiriusXM con el elenco de Alls Fair, presentado por Andy Cohen en los estudios de SiriusXM el 27 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.  video
PLATAFORMAS

Nueva serie de Ryan Murphy "All's Fair" llega a Disney+ con elenco estelar
Cometierra nos sumerge en un mundo donde los vivos y los muertos están más cerca de lo que parece.  video
CINE

Las voces del más allá: entrevista con elenco de "Cometierra"

Estrenada el 7 de noviembre, sus primeros dos capítulos alcanzaron un 100% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes.

La serie, de la cual Apple encargó directamente dos temporadas, está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul), para quien Gilligan escribió el papel central.

Seehorn interpreta a Carol Sturka, una escritora de novelas románticas que, de manera intrigante, es la única persona en el mundo inmune a los efectos de "el Unimiento" (the Joining), un virus de origen extraterrestre que ha transformado a la población mundial en una conciencia colectiva pacífica y extremadamente feliz.

Embed

Peligrosa utopía

Ambientada nuevamente en Albuquerque, la premisa invierte los tropos postapocalípticos: el peligro no es la supervivencia, sino el consenso absoluto. El lema oficial de la serie resume su dilema: “La persona más desgraciada de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”.

Gilligan se aleja del crimen para explorar temas de conformidad, individualidad y el precio de la utopía. El creador ha expresado en entrevistas que buscaba explorar un escenario postapocalíptico que fuera lo opuesto a The Walking Dead, ofreciendo una crítica mordaz sobre la obsesión moderna por la positividad y las redes sociales.

Con solo tres días desde su estreno, Pluribus ya se posiciona como una de las series imprescindibles del año.

Temas
Te puede interesar

Los Menor3s, Mazzari y Puche unen sus talentos en el sencillo "Jirahara"

Jaime Villarreal celebra nominación al Latin Grammy por "Mon Laferte, te amo"

Ángela Aguilar revela cuándo será la boda religiosa con Christian Nodal

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast.
CHILE

Jara y Kast polarizan las elecciones chilenas, con la migración e inseguridad como ejes

Te puede interesar

Kilmar Abrego García pasa por seguridad al llegar a una oficina de campo de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EEUU, el 25 de agosto de 2025 en Baltimore, Maryland.
INMIGRACIÓN

Gobierno de Trump pide luz verde para deportar al salvadoreño Kilmar Ábrego García a Liberia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El alcalde destituido de Bogotá, Gustavo Petro (izquierda), saluda a sus simpatizantes mientras su hijo Nicolás Petro observa desde el balcón del ayuntamiento durante una manifestación en el centro de Bogotá el 13 de enero de 2014. 
Otro frente judicial

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, enfrenta un segundo juicio por corrupción

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CONGRESO

Senado de EEUU termina con el cierre gubernamental más largo de la historia

Agentes de Wall Street en una de las sesiones bursátiles.
LA BOLSA

Wall Street abre optimista tras final de cierre gubernamental

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
ESCáNDALO

Abogados de Trump preparan demanda contra la BBC por manipular discurso clave el 6 de enero de 2021