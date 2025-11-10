Apple TV+ estrena potencial éxito con "Pluribus", nueva serie de Vince Gilligan

La serie, de la cual Apple TV encargó directamente dos temporadas, está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul), para quien Gilligan escribió el papel central.

MIAMI.- La plataforma de streaming Apple TV+ ha acaparado la atención del mundo del entretenimiento al anunciar el lanzamiento de Pluribus , la nueva serie thriller dramática del aclamado guionista y productor Vince Gilligan, responsable de éxitos ganadores del Emmy como Breaking Bad y Better Call Saul.

Conocido por su habilidad para construir narrativas complejas y personajes memorables, la simple de Gilligan convierte a Pluribus en uno de los estrenos más esperados de la plataforma y un potencial éxito global.

Estrenada el 7 de noviembre, sus primeros dos capítulos alcanzaron un 100% de aprobación en el portal Rotten Tomatoes.

La serie, de la cual Apple encargó directamente dos temporadas, está protagonizada por Rhea Seehorn (Kim Wexler en Better Call Saul), para quien Gilligan escribió el papel central.

Seehorn interpreta a Carol Sturka, una escritora de novelas románticas que, de manera intrigante, es la única persona en el mundo inmune a los efectos de "el Unimiento" (the Joining), un virus de origen extraterrestre que ha transformado a la población mundial en una conciencia colectiva pacífica y extremadamente feliz.

Peligrosa utopía

Ambientada nuevamente en Albuquerque, la premisa invierte los tropos postapocalípticos: el peligro no es la supervivencia, sino el consenso absoluto. El lema oficial de la serie resume su dilema: “La persona más desgraciada de la Tierra debe salvar al mundo de la felicidad”.

Gilligan se aleja del crimen para explorar temas de conformidad, individualidad y el precio de la utopía. El creador ha expresado en entrevistas que buscaba explorar un escenario postapocalíptico que fuera lo opuesto a The Walking Dead, ofreciendo una crítica mordaz sobre la obsesión moderna por la positividad y las redes sociales.

Con solo tres días desde su estreno, Pluribus ya se posiciona como una de las series imprescindibles del año.