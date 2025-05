Apuñalan en prisión al rapero Tory Lanez

"No está claro cuál fue la motivación del ataque, pero una fuente nos dice que Tory fue trasladado en ambulancia a un hospital civil cercano en Bakersfield".

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del rapero.

Ataque a Megan Thee Stallion

En julio de 2020, tras salir de una fiesta en la casa de Kylie Jenner en Hollywood Hills, la pareja tuvo una discusión en el carro del rapero.

Megan declaró en el juicio contra Lanez que al bajarse del vehículo, el hombre le disparó en la parte posterior de sus pies y le gritó que bailara mientras ella se alejaba. La intérprete debió someterse a una cirugía para extraer los fragmentos de bala.

"Desde que el acusado me disparó brutalmente, no he experimentado un sólo día de paz. Lento pero seguro, me estoy curando y regresando, pero nunca seré la misma", dijo en la corte.

Lanez fue acusado de disparar negligentemente un arma de fuego, agresión con un arma de fuego semiautomática y posesión de un arma de fuego cargada y no registrada.

En diciembre de 2022, el rapero fue declarado culpable, y en agosto de 2023 fue sentenciado a 10 años de cárcel.

Pese a la sentencia, en diciembre de 2024 Megan solicitó a un juez de la Corte Superior de Los Ángeles una orden de restricción, alegando que ha sido víctima de acoso por parte del rapero desde que ingresó a prisión, a través de terceros, y que temía por su vida.

Un juez en Los Ángeles falló a favor de la artista y concedió una orden de restricción por cinco años. El documento tendrá vigencia hasta el 9 de enero de 2030, tres años antes de que Lanez culmine su sentencia.