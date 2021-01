Aracely Arámbula enciende las redes al posar desnuda

"Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar, #MiArafamiliabella. Que su trabajo no se confunda con su vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza", escribió Aracely Arámbula en la red social.

"No se olviden, ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuéramos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello. Como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice", agregó la protagonista de La Doña, quien aseguró que dicha fotografía artística es la primera del 2021.

"Les comparto mi primera foto del año con todo el amor y enorme talento de mi gran y muy querido amigo, un ser humano muy especial en mi vida, @urielsantanafoto", dijo Arámbula.

Asimismo, la mexicana finalizó su publicación con una frase reflexiva. "Que el reflejo de su corazón sea el resultado de sus actos", finalizó.

A 16 horas de su publicación, la publicación ya cuenta con más de 279 mil Me gusta y más de 4.600 comentarios.

"Te amo", escribió el autor de la fotografía, Uriel Santana.

"Hermosa es poco", dijo la actriz Erika de la Rosa.

"Diosa", comentó la también actriz Maribel Guardia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amo el arte yAmo serMama (@aracelyarambula)

Además de dicha imagen, el fotógrafo Uriel Santana publicó en su cuenta de Instagram otras dos fotografías de su trabajo con la artista.

"Ara... en cuerpo y alma. Arrancando el 2021 con un gran sueño que por fin está a nada de volverse realidad, en complicidad con gente que amo, que confía en mí y en lo que hago. Gracias siempre. Cuando crees en ti, nada ni nadie te puede detener. Nunca lo dudes. Te adoro @aracelyarambula", expresó Santana.