Aracely Arámbula reacciona ante rumores sobre presunta hija de Luis Miguel

Pese a que la joven de 25 años publicó en Instagram que no ha dado ninguna declaración a medios de comunicación y desmintió que tuviera alguna relación con el cantante ; la expareja del Sol de México respondió a los cuestionamientos que la prensa manifestó durante su presentación.

"No tengo nada que decir (sobre la supuesta hija de Luis Miguel) porque se han dicho tantas cosas", comentó La Chule.

Percepción de sus hijos

Los periodistas también le preguntaron si Miguel y Daniel, hijos que tuvo durante su relación con Luis Miguel, estaban al tanto sobre estas especulaciones.

"A mis hijos los blindo con amor, con la unión familiar, con todo el corazón. Ellos son dos personas muy maduras y que me tienen sumamente orgullosa. Ellos están fuera de todo esto; es más, se ríen. Les da risa las noticias, ellos ya saben. Son mis maestros, son grandes maestros que a mí me apoyan y me sorprenden".

La actriz y cantante señaló que justamente la obra la dedica a sus hijos y a sus difuntos padres, Socorro Jaques y Manuel Arámbula. "Esta obra se la dedico con toda el alma y corazón a Miguel y Daniel, a todos mis seres amados que ya no están, mi mamá y mi papá. Ellos me dan la fuerza porque no pensé que pudiera estar aquí. Es un momento importante para hacerlo en honor a ellos".

En el encuentro, también surgió lo referente a la demanda que Arámbula presentó contra Luis Miguel por incumplir en los pagos de manutención de los jóvenes.

"En su momento, cuando tenga algo que decirles, con gusto lo comentaré", sentenció.

El rumor

En días pasados la influencer Jacqueline Martínez, conocida popularmente como Chamonic, dijo que Milagros Pabón, de 25 años, podría ser hija del intérprete de La Incondicional por su parecido físico; y alegó que presuntamente una fuente cercana a la joven le había confirmado que en efecto tendrían un vínculo.

Sus palabras fueron suficientes para que las redes sociales se inundaran con la posibilidad de que Luis Miguel tuviese otra hija, un hecho que a muchos no les sorprende pues actualmente se ha dado a conocer que hace mucho que no ve ni paga la pensión alimentaria de sus hijos Miguel y Daniel, frutos de su relación con Aracely Arámbula; así como en el pasado tampoco mantuvo una buena relación con Michelle Salas.