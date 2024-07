Se presume que Chiquis y Emilio Sánchez se casaron en Las Vegas

Chamonic también compartió un video de una presunta fiesta en la que celebraran su unión.

Chiquis y Emilio Sánchez habían revelado en abril, durante un programa del podcast Chiquis and Chill, que habían fijado una fecha para el matrimonio.

"Sí tenemos, quiero mantenerlo muy privado, pero ya tenemos fecha. Va a ser pequeña e íntima, va a ser pequeña, pero una gran boda. Queremos algo íntimo, pero no es como de 20 personas, quiero decir", comentó la hija de Jenni Rivera.

Pérdida

La posible unión se llevó a cabo un mes después de que la cantante revelara que había sufrido una pérdida.

La tarde del sábado 1 de junio, Chiquis se vio en la obligación de cancelar su show en Albuquerque debido a una emergencia médica, la cual reveló horas después: sufrió un aborto espontáneo mientras se preparaba para el concierto.

"No sé ni cómo, ni por dónde empezar. Mientras me arreglaba para el concierto, sufrí la perdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación", dijo en un video que publicó en la red social.

Entre lágrimas, la cantante aseveró que aún está asimilando lo ocurrido. "Apenas tenía siete semanas de embarazo", agregó.

Chiquis explicó que durante la prueba de sonido comenzó a sentir un malestar, específicamente pinchazos en su vientre. Fue entonces cuando debió ser trasladada a un centro de salud para una evaluación.