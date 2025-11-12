miércoles 12  de  noviembre 2025
Ariana Grande usó vestido histórico en premiere de "Wicked: For Good"

En el estreno londinense, Grande lució un vestido vintage negro, creado por Gilbert Adrian, diseñador de vestuario de El Mago e Oz

Ariana Grande posa en la alfombra roja de la 97 edición de los premios Óscar. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Ariana Grande rinde homenaje a su personaje en Wicked: For Good, Glinda, durante la gira promocional de esta esperada secuela. En su paso por Londres, la actriz y cantante lució un vestido de 73 años de antigüedad creado por el diseñador de vestuario del Mago de Oz (1939), Gilbert Adrian.

Grande trabajó con el estilista Law Roach para crear una colección de atuendos para la gira, y en el estreno londinense en el ODEON Luxe Leicester Square, lució un vestido vintage negro de un solo hombro, usado originalmente en la película musical de 1952, Lovely to Look At.

El fallecido diseñador es conocido por haber enriquecido el mundo de Oz con las zapatillas rojas de Dorothy y el atuendo de burbujas de Glinda en la película original. El vestido fue adquirido en Lily et Cie de Los Ángeles, que ofrece vestidos de los siglos XX y XXI, declaró Grande a la revista Vogue británica.

También comentó lo especial que es no solo tener la prenda, sino lucirla durante la gira de prensa.

"Tenerla ahora en nuestra colección personal de ropa vintage y llevar algo hecho por él en esta alfombra roja es algo muy emotivo y significativo. Law y yo lloramos muchas veces durante la prueba", dijo.

Estilista de estrellas

Semanas antes de que comenzara la gira de prensa, Law Roach, conocido por su ya icónico trabajo de estilismo con Zendaya, adelantó que preparó junto con Ariana un guardarropa exclusivo para promocionar Wicked.

“¡Hay un tablero de inspiración! Hay horas y horas de pruebas de vestuario, risas y palabrotas. Es pura fantasía e imaginación”, expresó el estilista.

Además de compartir lo que los fans pueden esperar, también destacó lo amable que es Grande con los equipos con los que ella y Roach trabajan.

Wicked: For Good se estrena en cines el viernes 21 de noviembre.

