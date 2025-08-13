miércoles 13  de  agosto 2025
Arrestan al reguetonero Jhayco por posesión de drogas

Trascendió que al reguetonero, que ya se encuentra en libertad, se le impuso una fianza de 3.000 dólares

El reguetonero Jhayco.

El reguetonero Jhayco.

Captura de pantalla/Instagram/@jhayco
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- El reguetonero Jhayco fue arrestado durante una parada de tráfico en Miami por posesión de cocaína y marihuana. La información difundida este 13 de agosto por Rolling Stone, señala que el hecho ocurrió la madrugada del martes y que el puertorriqueño ya se encuentra en libertad.

Según el informe al que magazine tuvo acceso, los agentes policiales vieron un corvette rojo viajando a cinco millas por hora en la calle ocho del suroeste de Miami.

Jennifer López asiste al estreno de El beso de la mujer araña durante el Festival de Cine de Sundance 2025 en el Eccles Center Theatre el 26 de enero de 2025 en Park City, Utah.
Jennifer López celebra su verano más feliz y libre tras divorcio con Ben Affleck
El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro asiste a la 25.ª Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en el Kaseya Center de Miami, Florida, el 14 de noviembre de 2024.
Anuncian que Rauw Alejandro recibirá Premio de la Herencia Hispana 2025

Al detener el automóvil, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron que Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila del artista boricua y quien manejaba el vehículo, tenía polvo blanco en sus pantalones y en la nariz.

Trascendió que Jhayco no pudo proporcionar una licencia de conducir cuando le fue solicitada, y al requisar el vehículo hallaron: “dos bolsas de cannabis con siete gramos cada una, junto con ‘bolsas transparentes con un polvo blanco sospechoso de ser cocaína’, que contenían dos gramos de la sustancia ilegal dentro de sus bolsillos”, reseñó Rolling Stone.

El intérprete de 32 años negó aparentemente que el polvo fuera cocaína y aseveró que se trataba de Tusi, una droga recreativa que contiene ketamina, MDMA y otras sustancias psicotrópicas.

El puertorriqueño fue llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde ingresó a las 4:24 a.m., y se le impuso una fianza de 3.000 dólares: 2.500 que corresponden al cargo de cocaína y 500 dólares por el cargo de posesión de menos de 20 gramos de marihuana.

Trascendió que la fianza ya fue pagada y que el cantante de Dákiti y No me conoce – Remix ya se encuentra en libertad.

