Arrestan al reguetonero Jhayco por posesión de drogas

MIAMI.- El reguetonero Jhayco fue arrestado durante una parada de tráfico en Miami por posesión de cocaína y marihuana. La información difundida este 13 de agosto por Rolling Stone, señala que el hecho ocurrió la madrugada del martes y que el puertorriqueño ya se encuentra en libertad.

Según el informe al que magazine tuvo acceso, los agentes policiales vieron un corvette rojo viajando a cinco millas por hora en la calle ocho del suroeste de Miami.

Al detener el automóvil, percibieron un fuerte olor a cannabis y observaron que Jesús Manuel Nieves Cortés, nombre de pila del artista boricua y quien manejaba el vehículo, tenía polvo blanco en sus pantalones y en la nariz.

Detención

Trascendió que Jhayco no pudo proporcionar una licencia de conducir cuando le fue solicitada, y al requisar el vehículo hallaron: “dos bolsas de cannabis con siete gramos cada una, junto con ‘bolsas transparentes con un polvo blanco sospechoso de ser cocaína’, que contenían dos gramos de la sustancia ilegal dentro de sus bolsillos”, reseñó Rolling Stone.

El intérprete de 32 años negó aparentemente que el polvo fuera cocaína y aseveró que se trataba de Tusi, una droga recreativa que contiene ketamina, MDMA y otras sustancias psicotrópicas.

El puertorriqueño fue llevado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde ingresó a las 4:24 a.m., y se le impuso una fianza de 3.000 dólares: 2.500 que corresponden al cargo de cocaína y 500 dólares por el cargo de posesión de menos de 20 gramos de marihuana.

Trascendió que la fianza ya fue pagada y que el cantante de Dákiti y No me conoce – Remix ya se encuentra en libertad.