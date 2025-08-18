Arrestan a ex reina de belleza mexicana por porte ilegal de arma

MIAMI.- Isadora Lagos, quien fue coronada Miss Guerrero 2024 , fue detenida y arrestada por efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la Autopista del Sol en Guerrero, México, luego de hallar en su vehículo un arma sin documentación legal.

El hecho ocurrió la noche del 14 de agosto, cuando la joven de 25 años viajaba en una camioneta blanca Dodge Durango junto a un hombre que se identificó como su escolta.

Las autoridades realizaban un operativo de rutina en la zona y al requisar el vehículo hallaron una pistola calibre 9 mm, dos cargadores y 35 cartuchos útiles. Según informó Univision, estos elementos en México son de uso exclusivo del ejército.

Al cuestionarlos, ni la modelo ni el hombre pudieron comprobar la posesión legal del arma, por lo que fueron llevados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco.

Lagos podría enfrentar una condena de hasta 15 años, pues así lo establece la legislación mexicana sobre el porte ilegal de un arma de uso exclusivo para el ejército.

¿Quién es Isadora Lagos?

La joven de 25 años es originaria de Acapulco, se tituló en Derecho y actualmente estudia Gastronomía.

Se alzó con el título de Miss Guerrero en septiembre de 2024, y se convirtió en una de las misses favoritas para competir en el Miss México 2025.

No obstante, semanas atrás, la modelo renunció a su título argumentando desacuerdos con la organización estatal.