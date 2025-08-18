lunes 18  de  agosto 2025
CONTROVERSIA

Arrestan a ex reina de belleza mexicana por porte ilegal de arma

Isadora Lagos podría enfrentar una condena de hasta 15 años, pues así lo establece la legislación mexicana sobre el porte ilegal de un arma de uso exclusivo para el ejército

La modelo y ex Miss Guerrero 2024 Isadora Lagos.&nbsp;

La modelo y ex Miss Guerrero 2024 Isadora Lagos. 

Captura de pantalla/Instagram/@missmexicoorg
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Isadora Lagos, quien fue coronada Miss Guerrero 2024, fue detenida y arrestada por efectivos de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre la Autopista del Sol en Guerrero, México, luego de hallar en su vehículo un arma sin documentación legal.

El hecho ocurrió la noche del 14 de agosto, cuando la joven de 25 años viajaba en una camioneta blanca Dodge Durango junto a un hombre que se identificó como su escolta.

Las autoridades realizaban un operativo de rutina en la zona y al requisar el vehículo hallaron una pistola calibre 9 mm, dos cargadores y 35 cartuchos útiles. Según informó Univision, estos elementos en México son de uso exclusivo del ejército.

Al cuestionarlos, ni la modelo ni el hombre pudieron comprobar la posesión legal del arma, por lo que fueron llevados al Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Acapulco.

Lagos podría enfrentar una condena de hasta 15 años, pues así lo establece la legislación mexicana sobre el porte ilegal de un arma de uso exclusivo para el ejército.

¿Quién es Isadora Lagos?

La joven de 25 años es originaria de Acapulco, se tituló en Derecho y actualmente estudia Gastronomía.

Se alzó con el título de Miss Guerrero en septiembre de 2024, y se convirtió en una de las misses favoritas para competir en el Miss México 2025.

No obstante, semanas atrás, la modelo renunció a su título argumentando desacuerdos con la organización estatal.

Embajada de Estados Unidos (EEUU) en La Habana, Cuba.
EEUU

Piden excluir a familiares del 'Travel Ban'

Esta combinación de imágenes, creada el 17 de agosto de 2025, muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (izq.), saludando a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025. Rodrigo Paz, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), hace un gesto a sus simpatizantes durante su último mitin de campaña en Torno, provincia de Santa Cruz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025.  video
GIRO A LA DERECHA

Elecciones en Bolivia: Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga van a segunda vuelta

Indígenas votan en un colegio electoral durante las elecciones presidenciales en la comunidad de Kentupata, en Laja, departamento de La Paz, Bolivia, el 17 de agosto de 2025. Los bolivianos acuden a las urnas el domingo para unas elecciones marcadas por una profunda crisis económica que ha visto a la izquierda colapsar y a la derecha aspirar a su primer intento de poder en 20 años. (Foto de AIZAR RALDES / AFP) video
COMICIOS

Bolivia en elecciones, con una izquierda dividida y advertencias de sabotaje

Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, declarados por EEUU líderes del Cártel de los Soles de Venezuela
SEGURIDAD

Maduro, una amenaza declarada para la seguridad de EEUU

Esta combinación de imágenes, creada el 14 de agosto de 2025, muestra al candidato presidencial de Bolivia por la coalición Alianza Unidad, Samuel Doria Medina (izq.), hablando con sus simpatizantes durante su último acto de campaña en El Alto, departamento de La Paz, Bolivia, el 13 de agosto de 2025. También muestra al expresidente boliviano y candidato presidencial de la coalición Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga Ramírez (der.), hablando durante su último acto de campaña en La Paz el 13 de agosto de 2025.  
DECISIÓN

Conteo de votos en Bolivia para elegir presidente y Congreso

