Artista Cherman presenta exhibición en la 8va edición de PeruFest USA

Considerado un referente en el arte grafico Latinoamericano, Germán Quino – Cherman –se ha destacado por la promoción de la cultura peruana a través de su arte.

Durante su carrera ha producido obras originales, obras únicas, ediciones limitadas, arte gráfico en formato de estampillas y posters, así como el diseño y produccion de Logos para bandas, CDs, catálogos de arte, campañas sociales, textiles (ropa) (incluida la camiseta de la selección de fútbol oficial de Perú 2012) e intervenciones comerciales.

Cherman ha participado en muestras individuales y colectivas en galerias e instituciones como Galería Índigo; Galería Lucia de la Puente; Galería La Kasa Roja; Galería DelBarrio; Galería 80 m2; Centro Cultural Ricardo Palma, Galeria ICPNA, Ceviche Old St Gallery (London) and in Ceviche SOHO Gallery. In April, 2019, He gave a conference on his work at the Peabody Museum at Harvard.

En PeruFest 2019, Cherman presentará una selección de obras que incluyen serigrafía, sellos y carteles, así como una fantástica selección de dibujos únicos.

Además de la exposición, Cherman también anunciará el lanzamiento de su marca textil La Merka y el público también tendrá una oportunidad única para conocer y hablar con el artista.

PeruFest también le dará la bienvenida a la cantante de renombre internacional Julie Freundt, al grupo Yawar Chicci y Danzantes de Tijeras (bailarines de tijera). El evento tiene como objetivo mostrar el folklore, la cultura y la cocina peruana al sur de Florida.

En esta 8va edición, el público también tendrá la oportunidad de probar platos peruanos representativos de varios chefs y restaurantes peruanos en Estados Unidos y Perú, incluyendo el embajador de Marca Perú Flavio Solórzano, quien también impartirá clases magistrales de cocina peruana.Proceeds from PeruFest will benefit Warma Foundation and its social endeavors in Peru.