Artistas internacionales completan sus murales en Puerto Rico

Vero Rivera _ The Blank Canvas Initiative _ Credit Discover Puerto Rico.jpg Vero Rivera Cortesía Discover Puerto Rico

Dichas piezas de artes se unen al robusto ecosistema artístico de la isla compuesto por museos, galerías, coleccionistas independientes, curadores, artesanos y experiencias únicas que resaltan el arte urbano, entre otros.

“Puerto Rico no solo tiene playas espectaculares, pero también cuenta con una escena artística y cultural única en el Caribe,” dice Brad Dean, CEO de Discover Puerto Rico.

“La respuesta que hemos recibido con la iniciativa de “Blank Canvas” ha sido sumamente positiva y recibimos a Maya Hayuk y 1UP Collective con brazos abiertos para que completen sus murales, especialmente ahora cuando el turismo es vital al desarrollo económico de Puerto Rico.”

Blank Canvas Initiative_Artist Celso Gonzalez_Credit Discover Puerto Rico.jpg Uno de los artistas con forman parte de la iniciativa Cortesía Discover Puerto Rico

Maya Hayuk y 1UP Collective estarán colaborando por primera vez en Puerto Rico. Los murales de ambos artistas han sido reconocidos a nivel mundial y visitados por muchísimos turistas.

Hayuk es una artista ucraniana estadounidense conocida por sus inmensos murales que se encuentran en The Bowery Wall en Nueva York, Millennium Iconoclast Museum of Art en Bruselas y ha participado en TEDx Talk en The Center of Art and Design en Bruselas.

Por otro lado, 1UP es un colectivo anónimo compuesto por varios artistas de Europa mejor conocido por su arte de grafiti. Su arte es muy popular en festivales de música al igual que con marcas de moda globales.

Los murales de Maya y 1UP serán completado durante Las Fiestas de la Calle de San Sebastián.

Aquí el listado donde se encuentran los murales creados por los artistas:

Vero Rivera Wall

704-712 Calle Monserrate, San Juan, Puerto Rico 00907

Alexis Bousquet Wall

623 Calle Cerra, San Juan, Puerto Rico, 00907

Celso Gonzalez Wall

La Placita, esquina de la Calle Canals y la Marginal Baldorioty (Frente a la cancha de baloncesto)

Bob Snow Wall

La Placita, esquina de la Calle Canals y la Marginal Baldorioty (Frente a la pared de Celso)

Maya Hayuk Wall & 1UP Collab Walls

1000 Av. Manuel Fernández Juncos, San Juan, Puerto Rico 00907

Esquina de la Calle Ernesto Cerra y avenida Las Palmas

Discover Puerto Rico es una empresa privada, sin fines de lucro, recientemente establecida, cuya misión es hacer que Puerto Rico sea visible para el mundo como un destino de viajes de primer nivel.