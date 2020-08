Artistas revelan importancia de pronunciarse sobre política

Aunque algunos sí se manifiestan, otros escogen no hacerlo. Los cubanos Lena Burke, Amaury Gutiérrez y Willy Chirino están entre aquellos que eligen expresarse.

_DSC3595.jpg La pianista y cantante cubana Lena Burke. JJ BLANCO H./DLA

“Para los que crecimos con la revolución cubana y al salir de Cuba descubrimos la otra cara de la moneda, la política siempre es tema de conversación o pregunta fija en una entrevista en cualquier país que visitemos del mundo. Estamos marcados para siempre por esa historia. En mi caso, ya son 25 años de nostalgia y añoranzas, porque vivir fuera de tu patria duele, pero defender la libertad que hemos logrado conquistar en nuestro exilio aquí en Miami, es algo por lo que siempre valdrá la pena luchar”, expresó a DIARIO LAS AMÉRICAS la cantante y pianista Lena Burke.

Por su parte, el músico Amaury Gutiérrez expone que hablar o sobre cierto tema es una cuestión de derechos, pero él decidió no callar y ejercer su derecho de ciudadano.

“Los artistas, como cualquier persona, tienen el derecho de callar o manifestarse ante cualquier hecho de índole político. Yo desde muy joven decidí tomar partido y siempre del lado de las víctimas, nunca del lado de los verdugos. El poder tiene que ser vigilado y fiscalizado, sobre todo, en democracia. La constitución nos da como sociedad civil ese derecho”, expresó Gutiérrez.

“Yo soy un artista, pero para mi la política, así como cualquier otra materia social es algo que me atañe directamente como ente social y como ciudadano. Me interesó la política desde niño y decidí participar y opinar sobre ella siempre sin temor y con el compromiso de ayudar en lo posible, utilizando las posibilidades que me brinda mi profesión”, agregó.

Gutiérrez entiende que la realidad es diferente para quienes no viven en democracia, pero no comulga con quienes aun viviendo en un sistema democrático optan por evadir el tema. “Yo no soy Dios para juzgar a nadie y mucho menos a los que viven bajo regímenes totalitarios. Pero hay muchos que viven aquí en la libertad, en la democracia, en nuestro maravilloso sistema de derecho y callan, y en algunos casos, son cómplices. Esos son los peores”, dijo.

Willy Live R (1).jpg El músico cubano Willy Chirino. Cortesía/ Willy Chirino

Willy Chirino, fiel defensor del derecho del pueblo cubano a la democracia, nunca ha callado, su clamor por la libertad de Cuba se ha escuchado hasta en sus canciones.

“Yo hablo de política porque soy un hombre libre y me tocó ser cubano. Tengo más de 11 millones de hermanos que carecen de los derechos más fundamentales del ser humano, que viven reprimidos por una dictadura que lleva en el poder más de 60 años. Mantener el silencio y no denunciar sus crímenes me haría cómplice de ellos”, expuso el autor de Ya viene llegando, tema inspirado en el tan esperado fin de la dictadura castrista en la isla.

Chirino Reconoce que el miedo de hablar es justificado según las circunstancias, pero al igual que Gutiérrez no justifica a quienes suelen nadar en las dos aguas.

“Si viven dentro de países como Cuba o Venezuela y tienen sus familiares con ellos, es lógico que teman a las represalias, pero si entran y salen del país y deciden mantener silencio para no perder privilegios se convierten en aliados de los opresores y enemigos de su pueblo”, aseveró Chirino.

Burke, por su parte, explicó por qué suele ser difícil que algunos artistas logren emitir criterios, pero defiende el poder hacerlo en tierras de libertad.

“Nos fuimos para poder decir lo que pensamos libremente. Creo que es verdaderamente muy difícil que un artista se manifieste en contra de un régimen dictatorial si aun vive en él, pues inmediatamente serían marcados como traidores o contrarrevolucionarios y les sería casi imposible poder desarrollarse como artistas si son vistos como opositores al gobierno. Por esa razón muchos se mantienen callados hasta que logran irse del país y logran ser libres para expresarse a plenitud”, indicó la ganadora del Latin Grammy. “Verdaderamente considero que hay que tener una valentía extrema para ser un artista opositor dentro de Cuba o Venezuela. Mis respetos para los que lo están haciendo aún arriesgando sus vidas a diario”, añadió Burke.

descemer bueno web.jpg El cantautor cubano Descemer Bueno. JJ BLANCO H./ DLA Archivo

El músico cubano Descemer Bueno también expresó su opinión al respecto alegando que desarrollar una carrera artística ya ocupa bastante su tiempo y demanda suficientes sacrificios como para inmiscuirse en temas políticos.

"Nunca pensé que siendo artista era importante expresarse políticamente. El arte en sí tiene toda una política de marketing, tiene leyes y muchos comportamientos abusivos. En general, somos muy pocos los que conocemos de esto, sumando todo el esfuerzo que hay que hacer para encontrar el éxito, no queda tiempo ni tan siquiera para compartir con la familia", manifestó Bueno, quien recientemente estrenó el disco El hijo de Mercedes, en honor a su madre.

Asimismo, Susana Pérez por estos días prestó su voz a la campaña del presidente Donald Trump, una decisión que le valió críticas.

susana-perez.jpg La actriz Susana Pérez. Cortesía/The Amparo Experience

La actriz cubana, que hace 13 años vive en Miami, afirmó que es importante que los artistas se manifiesten sobre temas de política, pero en el caso de los cubanos es diferente debido a la represión que ejerce el régimen de La Habana.

“El problema con los cubanos es que sencillamente, durante mucho tiempo, hemos sufrido, padecido y, además, nos lo inculcan y nos lo sientan en la silla turca: el miedo, el temor y el riesgo de perderlo todo sencillamente por emitir una opinión política que sea contraria a la política de la dictadura de Cuba”, agregó.

Por otro lado, El dramaturgo venezolano radicado en Miami Manuel Mendoza considera que hoy más que nunca los artistas deben usar sus plataformas para instar a la participación en cuestiones cívicas como ejercer el derecho al voto en vista a las próximas elecciones presidenciales en EEUU.

AM5_1461.JPG El dramaturgo venezolano Manuel Mendoza. ÁLVARO MATA/ DLA / Archivo

"Creo que en estos tiempos los artistas sí deben invitar a votar aprovechando todo el auge de las redes sociales. Creo que sí deben generar debates que concluyan en reflexiones importantes que generen un despertar en la gente. Creo que sí hay que alzar la voz. Creo que la humanidad tiene que empezar a pensar en el bien común”, expresó Mendoza, quien hace 14 años dejó Venezuela.

“Pero cada quien conoce las goteras de su casa y uno no puede juzgar a esos artistas que no se manifiestan, porque también están defendiendo sus propias vidas. Creo que en vez de juzgar, tenemos que ayudar a cómo podemos vivir mejor entre nosotros y trabajar en colectivo”, agregó.

El humorista venezolano radicado en Miami Douglas Morales, quien popularizó en 2015 el personaje La Yubraska, también tiene su opinión al respecto.

El humorista venezolano Douglas Morales .jpeg El humorista venezolano Douglas Morales. Cortesía/ Douglas Morales

“Pienso que los artistas y las personalidades del mundo del espectáculo, como figuras públicas, como creadores de contenido y con un poder de alcance significativo se deben a sus seguidores, más allá de dejar claro una posición política. Sin embargo, creo que también se deben dar a la tarea, como ciudadanos, de poder opinar y fijar una posición, sobre todo, tomando en cuenta la responsabilidad que ese alcance puede generar como una matriz de opinión. De alguna u otra forma, como ciudadanos, los artistas sí deberían dejar claro sus posiciones políticas y, a la par, hacer su trabajo”, declaró Morales.

Por su parte, el músico venezolano que vive en Colombia Rafa Pino aprovechó la ocasión para manifestarse.

Rafa Pino.jpg El músico venezolano Rafa Pino. Cortesía/ Rafa Pino

“Lo lógico sería decir que es un desastre, que ha sido una dictadura de facto. Lo que pasa en Venezuela es un sin nombre, no es más que una de-construcción y contaminación sistemática de todo el sistema, que de alguna manera considera al ciudadano como su principal objeto”, dijo Pino.

Néstor Torres, flautista puertorriqueño que vive en Miami, prefiere no tomar partido, aunque reconoce la importancia de la política.

nestor torres by sureidy rodriguez.jpg El flautista puertorriqueño Néstor Torres. SUREIDY RODRÍGUEZ ALONSO/DLA

“Yo siempre prefiero la posición humanista, no es izquierdista, no es derechista, es humanista, porque todos estos conflictos surgen a raíz de aspectos de la naturaleza humana: la avaricia, la ira, la arrogancia y la ignorancia. Y la perspectiva humanista transciende los bandos. Pero la política es importante y más en estos tiempos”, expuso el músico ganador del Grammy.

Las periodistas Yolimer Obelmejías y Roximar Tovar contribuyeron a este reportaje desde Caracas.