Aseguran que Bruno Mars tiene una deuda millonaria con casino en Las Vegas

La adicción de Bruno Mars a las apuestas nació desde muy joven, y en el pasado ha hecho mención a esta dependencia, así como también confesó durante una entrevista que concedió a James Corden que fue por medio de esta estrategia en el juego que en un momento de su vida, mientras se abría camino para figurar en la industria, costeó algunos gastos.

"Me temblaba la mano y un tipo me llamó la atención y me avergonzó. Tienes que perder, hay que perder para ganar", dijo a GQ en 2013.

Patrimonio de Bruno Mars

El artista inició su carrera en 2004 y su música cuenta con la influencia de los géneros reggae, funk, hip hop, rock y R&B. Asimismo, ha manifestado que artistas como Michael Jackson, con quien ha sido comparado por su estilo, y Elvis Presley han sido fundamentales en su consolidación musical.

Bruno Mars se consagró como el artista masculino que logró vender 4 millones de copias digitales de sus temas Just The Way You Are, Grenade, Locked Out Of Heaven y When I Was Your Man; y agrupa alrededor de 15 premios Grammy, tres premios Brit y tres MTV Europe Music Awards.

El músico cuenta con tres álbumes y uno en colaboración con Anderson Paak que fue lanzado en 2021. Se rumora que prepara una nueva producción discográfica que verá luz este año.

El portal Celebrity Net Worth reseñó que actualmente el cantante cuenta con un patrimonio estimado de 175 millones de dólares.