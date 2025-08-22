viernes 22  de  agosto 2025
Aseguran que Christian Nodal atraviesa dificultades económicas

Raúl de Molina aseveró que las finanzas de Christian Nodal no están en su mejor momento, y le recomendó alejarse profesionalmente de la Dinastía Aguilar

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

Christian Nodal se presenta en el escenario durante las sesiones acústicas del Latin Grammy, el 16 de octubre de 2024 en Los Ángeles, California.

AFP/Matt Winkelmeyer
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Pese a alardear sobre su éxito profesional y económico durante la entrevista que concedió a Adela Micha, aparentemente Christian Nodal no estaría atravesando la mejor racha financiera, lo que le estaría ocasionando al cantante dificultades para enviarle a Cazzu la manutención de Inti.

La teoría fue revelada por Raúl de Molina en El Gordo y la Flaca. Según el presentador, el intérprete mexicano estaría haciendo un esfuerzo extraordinario por cumplir con el compromiso que tiene con Julieta Cazzuchelli, nombre de pila de la intérprete argentina, en pro del bienestar de su hija.

“Para Christian Nodal, mandar en este momento 7 mil dólares (…) tiene que hacer un esfuerzo extraordinario porque aunque ustedes piensan que ganó mucho dinero, no tiene tanto dinero como la gente piensa”, comentó.

Aunque no reveló cómo obtuvo la información ni quién es su fuente, de Molina señaló que tiene pruebas de lo que dice.

“No sé qué pasó, pero la gente piensa que la cosa es fácil, y no es fácil. No tiene tanto dinero como la gente piensa y no está haciendo tantos conciertos como la gente piensa. Esto es bastante complicado… Lo sé de personas muy cercanas a él, así que entiéndanlo porque no voy a hablar por hablar, lo sé porque tengo las pruebas”.

Finanzas y relación familiar

De Molina también expuso que la diferencia entre la equivalencia entre el peso argentino y los dólares estadounidenses es bastante. “Siete mil dólares al mes, en Argentina, es el equivalente a 20 mil dólares en Estados Unidos”.

Raúl de Molina también aprovechó el momento para sugerir a Nodal tomar distancia de la Dinastía Aguilar en los escenarios, haciendo referencia a la presentación especial que hizo durante un concierto que brindó la familia de su esposa en Los Ángeles.

"Christian no necesita esto (…) Yo creo que Christian Nodal debe de tener su carrera separada de la familia Aguilar aunque estén casados… Lo digo porque lo quiero… Te quiero Christian. Te vi crecer en la música. Eres de los mejores cantantes que hay, tú lo sabes, te he entrevistado muchas veces y creo que eres un ejemplo de la música de la gente joven. No quiero que tengas los problemas que estás teniendo ahora".

Las palabras de Raúl coinciden con lo dicho por Bis La Medium en Despierta América, donde al leer las cartas del cantante notó que presuntamente tenía problemas económicos.

“Nodal no está en su mejor momento y entre las patas se lleva a la mujer que hoy él dice que ama… Mucho enredo, falta de economía mi querido Nodal. No mientas más”, declaró la medium.

