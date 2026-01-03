sábado 3  de  enero 2026
REALEZA

Aseguran que el príncipe Harry no regresará a la organización benéfica Sentebale

Desde el año pasado, la ONG ha lidiado con una crisis de financiación desde que los fundadores renunciaron como mecenas en marzo

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

AFP/Henry Nicholls
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Fuentes cercanas al príncipe Harry aseguran que no regresará a la fundación benéfica contra el VIH/SIDA que cofundó hace casi veinte años, Sentebale.

Según lo dicho a The Times, no existe posibilidad de que el duque de Sussex vuelva a la ONG debido a que la relación está empañada tras el conflicto de liderazgo, renuncias y recortes de personal que se suscitó en 205.

Lee además
Paola Cospi, Miss Diva Bikini Model USA.
CERTAMEN

Paola Cospi se alza con el título de Miss Diva Bikini Model USA
King Mango Strut.
ENTRETENIMIENTO

Vuelve a Miami el desfile King Mango Strut

En una declaración a People el 2 de enero, un portavoz del duque de Sussex dijo que Harry expresó sus preocupaciones a través de canales formales antes de alejarse de la organización benéfica. "El duque ha presentado múltiples representaciones ante la Comisión de Beneficencia, exponiendo sus preocupaciones con respecto a la gobernanza de Sentebale y, en interés de su comunidad beneficiaria, ha instado a los organismos reguladores correspondientes a mantener una estrecha supervisión de las actividades de la organización benéfica", comentó.

Conflicto

Desde el año pasado, la ONG cofundada por Harry en 2006 junto con el príncipe Seeiso de Lesoto en honor a su madre, la princesa Diana, ha lidiado con una crisis de financiación desde que los fundadores renunciaron como mecenas en marzo . Su salida se produjo tras una disputa muy pública con la presidenta de Sentebale, la Dra. Sophie Chandauka, quien acusó a Harry de acoso, racismo y misoginia, acusaciones que él ha negado.

"La disputa se hizo pública y posteriormente fue criticada por la Comisión de Beneficencia, que afirmó que había 'afectado gravemente la reputación de la organización'. Los administradores dimitieron en masa tras el incidente", recuerda People.

En medio de la disputa, la Comisión de Beneficencia culpó a ambas partes por permitir que la disputa se desarrollara públicamente, agravando aún más el daño a la reputación en un momento en que las finanzas de la organización benéfica ya estaban bajo presión.

Informes de The Times revelaron que las reservas de Sentebale se redujeron en 2024, con solo 278.000 de dólares en el banco en diciembre, una vez considerados los pasivos, lo que representa una reducción con respecto a los 2 millones de dólares de aproximadamente 16 meses antes. La organización benéfica reconoció que la cifra se acercaba a su nivel mínimo de reservas y advirtió que los programas podrían reducirse para finales de 2026 sin nuevos fondos.

"Se han producido despidos en varios países. Los informes indican que aproximadamente uno de cada cinco empleados en Botsuana fue despedido, incluido el director nacional, mientras que casi todo el personal con sede en Londres fue despedido en agosto. Informes locales en Lesoto sugieren que la sede de la organización benéfica ha sido prácticamente clausurada, una afirmación que Sentebale rebate, afirmando que el centro sigue plenamente operativo", agrega People.

Temas
Te puede interesar

Revelan que Hija de Tommy Lee Jones tenía problemas de abuso de sustancias

Hieren a dos músicos durante concierto en Lima

Pink revela que pasó la víspera de Año Nuevo hospitalizada

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen del incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. video
EN VIVO

Se escuchan fuertes explosiones en Caracas, capital de Venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado por el subjefe de gabinete Stephen Miller, el director de la CIA John Ratcliffe, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, habla con la prensa tras las acciones militares estadounidenses en Venezuela, en su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 3 de enero de 2025.   video
DECLARACIONES

Trump asegura que EEUU "administrará" Venezuela hasta que se produzca una transición "pacífica"

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela, en la mira de EEUU.
VENEZUELA

Régimen de Maduro responde en cadena nacional a bombardeos en Caracas

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.
ÚLTIMA HORA

Donald Trump afirma que Maduro fue capturado

Diosdado Cabello sostiene un fusil M4A1 de fabricación estadounidense mientras habla durante una sesión de la Asamblea Nacional en Caracas el 17 de septiembre de 2024. 
SUCESO

Diosdado Cabello califica de ataque vil captura de Maduro por parte de EEUU

Te puede interesar

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda a sus partidarios desde el balcón del Grand Hotel en Oslo, Noruega, la madrugada del 11 de diciembre de 2025. 
VENEZUELA

Venezolanos, llegó la hora de la libertad

Por MARÍA CORINA MACHADO
El dictador socialista de Venezuela, Nicolás Maduro, y el presidente de EEUU, Donald Trump.
DECLARACIONES

Trump dice que vio la detención de Maduro "en directo" y que fue "como un show televisivo"

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hace gestos durante un discurso durante una ceremonia militar en Fuerte Tiuna.
CAPTURA

¿Cómo fue la operación militar que permitió la extracción de Maduro y su esposa en Venezuela?

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, y el alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
RESUMEN ANUAL

Doral y Sweetwater: megaproyectos y estabilidad fiscal al cierre de 2025

Caracas, 3 de enero de 2026. 
SUCESOS

Cronología política Venezuela: Desde el 28 de julio hasta la salida de Maduro