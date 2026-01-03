Aseguran que el príncipe Harry no regresará a la organización benéfica Sentebale

El príncipe Harry, duque de Sussex, saluda al salir del Tribunal Superior, en el centro de Londres, el 8 de abril de 2025, tras una audiencia sobre la decisión del gobierno británico de reducir su seguridad personal durante sus visitas al Reino Unido.

Según lo dicho a The Times, no existe posibilidad de que el duque de Sussex vuelva a la ONG debido a que la relación está empañada tras el conflicto de liderazgo, renuncias y recortes de personal que se suscitó en 205.

En una declaración a People el 2 de enero, un portavoz del duque de Sussex dijo que Harry expresó sus preocupaciones a través de canales formales antes de alejarse de la organización benéfica. "El duque ha presentado múltiples representaciones ante la Comisión de Beneficencia, exponiendo sus preocupaciones con respecto a la gobernanza de Sentebale y, en interés de su comunidad beneficiaria, ha instado a los organismos reguladores correspondientes a mantener una estrecha supervisión de las actividades de la organización benéfica", comentó.

Conflicto

Desde el año pasado, la ONG cofundada por Harry en 2006 junto con el príncipe Seeiso de Lesoto en honor a su madre, la princesa Diana, ha lidiado con una crisis de financiación desde que los fundadores renunciaron como mecenas en marzo . Su salida se produjo tras una disputa muy pública con la presidenta de Sentebale, la Dra. Sophie Chandauka, quien acusó a Harry de acoso, racismo y misoginia, acusaciones que él ha negado.

"La disputa se hizo pública y posteriormente fue criticada por la Comisión de Beneficencia, que afirmó que había 'afectado gravemente la reputación de la organización'. Los administradores dimitieron en masa tras el incidente", recuerda People.

En medio de la disputa, la Comisión de Beneficencia culpó a ambas partes por permitir que la disputa se desarrollara públicamente, agravando aún más el daño a la reputación en un momento en que las finanzas de la organización benéfica ya estaban bajo presión.

Informes de The Times revelaron que las reservas de Sentebale se redujeron en 2024, con solo 278.000 de dólares en el banco en diciembre, una vez considerados los pasivos, lo que representa una reducción con respecto a los 2 millones de dólares de aproximadamente 16 meses antes. La organización benéfica reconoció que la cifra se acercaba a su nivel mínimo de reservas y advirtió que los programas podrían reducirse para finales de 2026 sin nuevos fondos.

"Se han producido despidos en varios países. Los informes indican que aproximadamente uno de cada cinco empleados en Botsuana fue despedido, incluido el director nacional, mientras que casi todo el personal con sede en Londres fue despedido en agosto. Informes locales en Lesoto sugieren que la sede de la organización benéfica ha sido prácticamente clausurada, una afirmación que Sentebale rebate, afirmando que el centro sigue plenamente operativo", agrega People.