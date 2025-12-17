miércoles 17  de  diciembre 2025
Meghan Markle y príncipe Harry anuncian nuevo proyecto con Netflix

El duque y la duquesa de Sussex producirán la adaptación audiovisual del libro The Wedding Date de Jasmine Guillory para la plataforma de streaming

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.

AFP/Raúl Arboleda
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Meghan Markle y el príncipe Harry se unen de nuevo a Netflix, esta vez para llevar una nueva historia de amor a la gran pantalla. De acuerdo a la revista People, el duque y la duquesa de Sussex producirán la adaptación audiovisual del libro The Wedding Date de Jasmine Guillory para la plataforma de streaming.

La novela está siendo adaptada por Tracy Oliver, quien se convirtió en la primera mujer negra en escribir una película que recaudó más de 100 millones de dólares en taquilla mundial con el éxito Girls Trip en 2017.

El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.
El príncipe Harry, duque de Sussex, y su esposa Meghan Markle reaccionan mientras asisten a un espectáculo durante una visita al Centro Nacional de las Artes en Bogotá el 15 de agosto de 2024.
El anuncio está directamente relacionado con el anuncio que hizo la pareja en agosto, donde señalaron que estaban ampliando su asociación creativa con Netflix a través de Archewell Productions, revelando un acuerdo de primera vista de varios años para proyectos de cine y televisión.

“Mi esposo y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios, quienes trabajan estrechamente con nosotros y nuestro equipo de Archewell Productions para crear contenido reflexivo en diversos géneros, con repercusión global y que celebra nuestra visión compartida”, expresó Meghan en un comunicado.

Colaboración

Esta actualización se produjo tras rumores surgidos en julio que indicaban que el acuerdo inicial de 100 millones de dólares de Harry y Meghan con Netflix no se renovaría al expirar en septiembre.

En ese momento, hubo reportes que aseguraban que la medida reflejaba un cambio más amplio en la estrategia comercial de Netflix, ya que la productora Higher Ground, del expresidente Barack Obama y Michelle Obama, también estaba adoptando un acuerdo de primera opción.

El duque y la duquesa de Sussex han producido varios documentales desde que se unieron a la plataforma de streaming en 2020, y su docuserie de 2022, Harry & Meghan, sigue siendo el debut documental más visto de Netflix hasta la fecha.

La pareja también ha producido Live to Lead (2022), Heart of Invictus (2023) y Polo (2024), además de su serie de estilo de vida, With Love, Meghan, que cuenta con dos temporadas y un especial navideño, y Masaka Kids, A Rhythm Within, en 2025.

