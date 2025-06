Aseguran que hija de Angelina Jolie tiene un romance con el actor Elijah M. Cooper

El viaje a California lo llevó a cabo a propósito de las vacaciones de verano, debido a que Zahara culminó el curso en Spelman College, la prestigiosa universidad femenina de artes liberales en Atlanta, Georgia, a la que la hija de los actores de Hollywood asiste.

¿Elijah M. Cooper?

El actor de 19 años se abre paso en la industria audiovisual estadounidense desde temprana edad, pues en 2018 debutó en la televisión con la serie Murder Chose Me, y un año más tarde Cooper destacó como protagonista del cortometraje A Million Eyes, rol por el que fue galardonado en varios festivales de cine independiente.

Elijah ha trabajado en diversos proyectos que varían en géneros como el drama, el terror, la ficción y la comedia.

Recientemente, el joven partició en la serie de Disney + Goosebumps, inspirada en los libros de R.L. Stine.

"Además, ha formado parte del elenco de la séptima temporada de All American, una de las series deportivas juveniles más vistas de la televisión estadounidense, donde da vida a Yasi Ray, un prometedor quarterback. También ha participado en otras series de éxito como 9-1-1, Chicago P.D., That Girl Lay Lay, The Rookie, Evil y Sydney to the Max, mostrando su capacidad para adaptarse a registros muy distintos. En cine, uno de sus trabajos más recientes ha sido Almost Popular, una comedia dramática donde interpreta a Dave Simon", reseña ¡HOLA!.