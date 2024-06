Aseguran que Kate Middleton debe someterse a otra cirugía

"Fuentes cercanas a la realeza (británica) aseguran que lo peor para Kate Middleton aún no ha pasado. De acuerdo con la información, la princesa de Gales terminaría la quimioterapia el próximo mes de agosto y después de eso tendría que someterse a una nueva cirugía, algo que aún la realeza no ha confirmado", indicó el matutino de Telemundo.

"Sin embargo, se dice que ante lo delicado de la situación, Kate y William se estarían preparando para realizar otro video dirigido al público y así actualizar sobre su estado de salud", agregó el programa.

Con lo indicó Hoy Día, hasta ahora el Palacio de Kensington -lugar oficial donde residen los príncipes de Gales- no ha publicado un comunicado al respecto.

El más reciente parte médico de Kate Middleton reveló que la princesa de 42 años se mantiene concentrada en su recuperación y que los esfuerzos de su equipo de salud han dado frutos. Una fuente cercana a la familia real indicó que su sistema está respondiendo de manera satisfactoria al tratamiento.

"Ha sido un gran alivio saber que está tolerando el medicamento y que de hecho está mucho mejor. Por supuesto, ha sido un momento muy desafiante y preocupante. Todos se han unido a ella: William, sus padres, su hermana y su hermano", publicó Vanity Fair la semana pasada sin dar a conocer la identidad del informante.

¿Cuándo volverá Kate Middleton a sus deberes?

Desde que la princesa anunció su padecimiento el 22 de marzo de 2024, se ha mantenido con hermetismo su estado y el Palacio de Kensington solo ha sido puntual con la información que revela sobre la salud de la princesa. Igualmente, el príncipe William ha asegurado en múltiples oportunidades que Kate está bien, pero sin dar mayores detalles.

La fuente aseveró que la familia real británica no contempla que Kate asuma compromisos por lo que queda del año y confirmó que solo lo hará cuando su equipo médico de la autorización para hacerlo.

"No hay un cronograma y ciertamente no hay prisa. Será cuando Kate se sienta preparada y cuando obtenga luz verde de su equipo médico. Pero ella volverá al trabajo al 100%, de eso no hay duda", manifestó.

Lo dicho por el conocido de la princesa coincide con lo expuesto por el palacio de Kensington recientemente, tras develar que desde la distancia colaboró con un proyecto del Centre for Early Childhood de la Royal Foundation.

Por medio de un breve comunicado, se informó que Kate Middleton se siente satisfecha por los resultados con la fundación, pero aclararon que continúa su tratamiento, por lo que su regreso a los deberes que le corresponden será cuando su equipo médico considere prudente que ya puede asumirlos.