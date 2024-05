Kate Middleton reacciona de manera positiva a su tratamiento

"Ha sido un gran alivio saber que está tolerando el medicamento y que de hecho está mucho mejor. Por supuesto, ha sido un momento muy desafiante y preocupante. Todos se han unido a ella: William, sus padres, su hermana y su hermano", añadió el informante que no fue identificado.

¿Cuándo volverá Kate a sus deberes?

Desde que la princesa anunció su padecimiento, se ha mantenido con hermetismo su estado y el Palacio de Kensington solo ha sido puntual con la información que revela sobre la salud de la princesa. Igualmente, el príncipe William ha aseverado en múltiples oportunidades que Kate está bien, pero sin dar mayores detalles.

La fuente aseveró que la familia real británica no contempla que Kate asuma compromisos por lo que queda del año, y confirmó que solo lo hará cuando su equipo médico de la autorización para hacerlo.

"No hay un cronograma y ciertamente no hay prisa. Será cuando Catherine se sienta preparada y cuando obtenga luz verde de su equipo médico. Pero ella volverá al trabajo al 100%, de eso no hay duda", manifestó.

Lo dicho por el conocido de la princesa coincide con lo expuesto por el palacio de Kensington recientemente, tras develarse que desde la distancia colaboró con un proyecto del Centre for Early Childhood de la Royal Foundation.

Por medio de un breve comunicado, se informó que Kate Middleton se siente satisfecha por los resultados con la fundación; pero aclararon que continúa su tratamiento, por lo que su regreso a los deberes que le corresponden será cuando su equipo médico considere prudente que ya puede asumirlos.