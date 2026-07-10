Aseguran que Kendall Jenner está enamorada de Jacob Elordi

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de L'Oréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- La relación entre Kendall Jenner y Jacob Elordi va más allá de algo casual. Una fuente cercana a la pareja aseveró que la modelo y empresaria está muy enamorada del actor.

“No hace mucho que están juntos, pero parece que llevan mucho tiempo. Sus energías congenian”, dijo un informante a la revista People sobre la pareja.

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Según la fuente, la familia de Jenner ha recibido con los brazos abiertos al intérprete. “La familia le ha dado la bienvenida y están felices de ver a Kendall tan contenta”, dice.

Además, la modelo se siente a gusto con el protagonista de Cumbres Borrascosas. "A Kendall le encanta que sea tranquilo y le resulta divertido estar con él".

Romance

Kendall Jenner y Jacob Elordi encendieron los rumores de un affair cuando fueron vistos en Coachella. Ambos ya habían sido vistos juntos, compartiendo animadamente en eventos anteriores, incluso en fiesta de los Óscar de Vanity Fair.

Posteriormente, una persona cercana al entorno de ambos confirmó la relación. “Han estado saliendo y conociéndose mejor durante los últimos meses”, le dijo una fuente a la revista People.