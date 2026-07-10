Meghan Markle viajaría a Reino Unido esta semana

Meghan Markle, duquesa de Sussex, llega a la gala del Paley Center for Media en honor al actor y director Tyler Perry, en el Beverly Wilshire Hotel de Beverly Hills el 4 de diciembre de 2024.

MIAMI.- Pese a que el príncipe Harry se encuentra solo en Reino Unido, cumpliendo con compromisos vinculados a los Invictus Games; se rumora que quizá Meghan Markle y sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, podrían reunirse con el hijo del rey Carlos III próximamente en Gran Bretaña.

Según informa The Telegraph, la duquesa de Sussex tiene previsto reencontrarse con su esposo. Sin embargo, no se espera que Meghan y los niños hagan apariciones públicas.

De concretarse, esta sería la primera visita de la familia del príncipe Harry a su país natal en cuatro años. La última vez que los duques se trasladaron juntos con los niños fue en 2022 para asistir a los eventos que conmemoran el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II.

Reencuentro

El supuesto regreso del príncipe Archie y la princesa Lilibet al Reino Unido plantea la posibilidad de un reencuentro con su abuelo, el rey Carlos II. Se cree que Lilibet solo ha compartido con su abuelo una vez, durante su única visita al Reino Unido en aquel año.

Una fuente dijo a People entonces que Carlos, quien todavía era príncipe de Gales, y Camila estaban encantados de pasar tiempo con sus nietos durante ese viaje .

“Fue una visita fantástica. El príncipe estaba encantado de ver a su nieto y conocer a su nieta por primera vez”, declaró en aquel momento una fuente de la realeza.

La fuente añadió: “Fue muy especial poder pasar tiempo con él. No conocía a Lilibet, su nieta, así que conocerla por primera vez fue muy emotivo; fue algo maravilloso”.