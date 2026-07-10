viernes 10  de  julio 2026
CORONA

Princesa Leonor culmina formación militar luego de tres años

La casa real y el Ministerio de Defensa habían diseñado un régimen específico y un programa académico adaptado para ella, con el objetivo de una preparación completa

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Los Reyes Felipe VI y Letizia y la Princesa Leonor presiden desde la tribuna de honor el acto central conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas, a 30 de mayo de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España).

Europa Press/Adrián Irago

MADRID.- La princesa Leonor, heredera de la Corona española, terminará este viernes su etapa de formación militar en los tres ejércitos como parte de su preparación, ya que le corresponderá el mando supremo de las Fuerzas Armadas cuando sea reina.

Leonor, que posee el título de princesa de Asturias, recibirá mañana la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco en la entrega de despachos de empleo a los nuevos oficiales de la Academia del Aire y del Espacio, donde ha pasado el último curso. La ceremonia estará presidida por la familia real.

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Antes, Leonor de Borbón se instruyó en la Academia General Militar y la Escuela Naval Militar.

Dentro de un año recibirá los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, pues será durante el curso académico 2026-2027 cuando su promoción haga el último de los cinco cursos incluidos en los respectivos planes de estudios.

Programa

La casa real y el Ministerio de Defensa habían diseñado un régimen específico y un programa académico adaptado para ella, con el objetivo de una preparación completa, tanto científica como humanística, para dotar a la princesa de "una mentalidad de superación y esfuerzo" y de "una robusta formación enfocada a su compromiso de permanente servicio a España y a los españoles".

En este último año de formación militar, la princesa Leonor aprendió a pilotar y voló en los aparatos de entrenamiento Pilatus PC-21, en una de las ocasiones junto a su padre, Felipe VI, cada uno a los mandos de un avión. Y también se lanzó en paracaídas tras concluir un curso en la Academia del Aire.

Durante su formación naval, pasó cinco meses de travesía en el buque escuela de la Armada, Juan Sebastián de Elcano.

Dentro de unos meses, la princesa comenzará una nueva etapa, la de su formación académica superior, que comenzará en la universidad pública Carlos III de Madrid, donde estudiará el grado de Ciencias Políticas.

FUENTE: EFE

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