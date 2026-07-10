viernes 10  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Paz Vega se propone cumplir con sus obligaciones fiscales en España

Paz Vega afirma que continuará trabajando para completar el proceso y "cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes

La actriz española Paz Vega conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su filme Rita, que presentó en Miami como parte de la programación de la edición 2025 de Recent Cinema From Spain.&nbsp;

La actriz española Paz Vega conversa con DIARIO LAS AMÉRICAS sobre su filme Rita, que presentó en Miami como parte de la programación de la edición 2025 de Recent Cinema From Spain. 

Iván Pedraza/ DLA

MADRID.- La actriz española Paz Vega afirmó este viernes que trabaja con un equipo de nuevos asesores para cumplir "íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible", después de aparecer de nuevo en la lista de morosos de la Hacienda española publicada recientemente.

Con un comunicado, la actriz y directora sale al paso de la lista publicada a finales de junio en la que aparecía como una de las grandes morosas de la Hacienda española con 1,84 millones de euros (460.000 euros menos que el año anterior).

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La directora de 'Rita' ha manifestado que cuenta con un nuevo equipo de asesoramiento profesional y con ellos ha estado centrada los últimos meses "en buscar soluciones para regularizar" su situación tributaria con la Hacienda Pública, una razón por la que asegura que se han dado pasos importantes que han permitido reducir de forma "significativa" la deuda pendiente.

Vega afirma que continuará trabajando para completar el proceso y "cumplir íntegramente con las obligaciones tributarias que permanecen pendientes, con la mayor diligencia y en el menor plazo posible".

La intérprete ha querido remarcar que, en todo momento, ha asumido esta situación "con responsabilidad y con la firme voluntad de encontrar una solución", dado que su "prioridad" es dejar completamente regularizada su situación y seguir "colaborando para que este proceso concluya de la mejor manera posible".

Asimismo, agradece el apoyo, el cariño y la confianza que ha recibido durante este tiempo y a quienes han respetado "la discreción necesaria mientras se desarrollaba este proceso".

Junto a Paz Vega aparecen en la lista de morosos otras personalidades de la cultura española como los cantantes Isabel Pantoja, que tiene una deuda de 1,27 millones de euros (270.000 más) y Bertín Osborne, deudor de 830.000 euros (70.000 menos).

FUENTE: EFE

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