miércoles 15  de  julio 2026
MÚSICA

Banda Iron Maiden vende el 50% de su catálogo a una compañía sueca

Los términos del acuerdo que fue estructurado y desarrollado durante el último año junto al co-mánager de la banda, Andy Taylor, no han sido revelados

La banda de rock Iron Maiden.&nbsp;

La banda de rock Iron Maiden. 

Captura de pantalla/Instagram/@Ironmaiden

REDACCIÓN INTERNACIONAL.- La compañía sueca Pophouse Entertainment ha llegado a un acuerdo para adquirir el 50 % del catálogo musical de la banda Iron Maiden, así como sus derechos de nombre e imagen, informa la revista especializada Billboard.

La banda, creada en 1975 en Londres por su fundador y bajista Steve Harris, sigue siendo una de las más duraderas e influyentes de la historia de la música, con 100 millones de discos vendidos, 17 álbumes de estudio y grandes reconocimientos, incluidos premios Grammy, Brit e Ivor Novello, según la publicación.

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Los términos del acuerdo que, según Pophouse, fue estructurado y desarrollado durante el último año junto al co-mánager de la banda, Andy Taylor, no han sido revelados.

BMG, que trabaja con Iron Maiden en Estados Unidos desde la adquisición de Sanctuary Records en 2013, conserva la participación que tenía antes del acuerdo en la propiedad del catálogo de la banda.

“Somos socios 50-50 con la banda, y el plan es trabajar juntos para potenciar al máximo los planes de Maiden hacia el futuro”, dijo a Billboard Jessica Koravos, CEO de Pophouse, que posee derechos musicales de KISS, Cyndi Lauper y Tina Turner.

“En Pophouse siempre pensamos en torno a la identidad visual y hay muchas posibilidades tanto en la iconografía (de Maiden) como en la narrativa de sus canciones", agregó.

Compañía

Fundada por el integrante de ABBA Björn Ulvaeus y Conni Jonsson, creador del gigante global de capital privado EQT AB, Pophouse es más conocida por su vínculo con "ABBA Voyage", el show que se escenifica en Londres en el que avatares de los miembros del famoso grupo sueco interpretan los mayores éxitos de la formación.

Koravos dijo que Pophouse está colaborando con Iron Maiden en una película de su gira mundial 'Run For Your Lives' y en otros planes vinculados a experiencias interactivas para fans y un universo digital centrado en "Eddie", la histórica y macabra mascota de Maiden y una parte central de la imaginería de la banda.

Pilar del heavy metal durante más de 50 años, Maiden ha tenido cuatro álbumes que llegaron al top 10 del Billboard 200: Senjutsu, que en 2021 se convirtió en el disco mejor posicionado de la banda al debutar en el No. 3; The Book of Souls en 2015; The Final Frontier en 2010; y A Matter of Life and Death en 2006. El álbum de 1986 Somewhere in Time alcanzó el No. 11 del Billboard 200.

Iron Maiden ha ofrecido más de 2.500 conciertos en 64 países, según Pophouse, recorriendo el mundo en un Boeing 747 personalizado pilotado por su vocalista, Bruce Dickinson.

FUENTE: EFE

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