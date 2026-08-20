jueves 20  de  agosto 2026
VIRAL

Aseguran que Rauw Alejandro se convirtió en padre

La privacidad que Rauw y su novia han dado a su relación aumentó en los últimos meses, pues no había trascendido ninguna pista sobre la paternidad

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

AFP/Michael Tran
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Rauw Alejandro encabeza titulares y lejos está de ser por su música. ¿La razón? Ha trascendido que en días pasados el intérprete puertorriqueño dio la bienvenida a su primer hijo.

La información fue develada por el periodista Alex Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision. Según lo dicho, el cantante de Todo de ti mantiene, desde poco después de su ruptura con Rosalía, una relación discreta con una joven boricua. Aparentemente, la pareja vive en Nueva York, donde la joven cursa estudios.

Lee además
El artista Calle 24. 
MÚSICA

Artista Calle 24 cancela gira por Estados Unidos tras revocación de visa
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
MÚSICA

Anuncio de conciertos de Kanye West desatan frenesí en Rusia

"Poco después de esa relación con Rosalía, Rauw Alejandro conoció a una joven estudiante con la que hoy día vive en Nueva York. Ella le acompaña a prácticamente todos lados. Tienen una relación formal desde hace dos años y son, la verdad, bastante bonitos, bastante discretos", dijo Rodríguez.

Gestación

La privacidad que Rauw y su novia han dado a su relación debió aumentar en los últimos meses, pues no había trascendido ninguna pista sobre la paternidad del artista.

"Han llevado el embarazo con discreción máxima", agregó el periodista.

Según sus fuentes, el cantante de 33 años se encuentra feliz de iniciar esta etapa. "Se le cae la baba con el bebé", afirmó.

Se desconoce la fecha exacta del nacimiento, así como tampoco se sabe el género ni el nombre del recién nacido.

Temas
Te puede interesar

La DEA investiga la muerte de la actriz Hayden Panettiere

Ariana Grande logra avances en denuncia contra 'hackers' por robo de música

Príncipe Harry y Meghan Markle regresan a vivir a Reino Unido, según reportes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La normativa entrará en vigencia el 18 de septiembre de 2026, de acuerdo con USCIS.
MIGRACIÓN

Cambios en formulario para residencia permanente incluyen información sobre carga pública

José Suárez, presidente y gerente general de las estaciones propiedad de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers, perdió la vida en un accidente de helicóptero en Kenia.
SINIESTRO

Muere en accidente de helicóptero en Kenia alto ejecutivo de Telemundo

Enrique García, exoficial de la Dirección General de Inteligencia de Cuba (DGI) y exagente de la CIA y Raúl Guillermo Castro Rodríguez, conocido como El Cangrejo, señalado por narcotráfico.
EXCLUSIVA

Ser mensajero del régimen no exime al "Cangrejo" de estar bajo lupa de EEUU

El atacante argentino del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo ante el Valencia, el 15 de septiembre de 2024.
FÚTBOL

Presidente del Atlético de Madrid confía en que Julián Álvarez "se ganará a la afición en dos partidos"

Centro de conteo de votos anticipados y por correo en la sede de la Oficina del Supervisor de Elecciones de Miami-Dade.
ELECCIONES

¿Avanza la izquierda socialista en Florida como en otros estados demócratas?

Te puede interesar

Departamento del Tesoro de EEUU.
ECONOMíA

La deuda pública de Estados Unidos supera los 40 billones de dólares

Por Leonardo Morales
Imagen referencial. 
EEUU

FBI publica preocupante informe sobre actos antisemitistas

Angie Nixon
ELECCIONES 2026

Quién es Angie Nixon, la progresista que intenta romper el dominio republicano en Florida

Byron Donalds y David Jolly
ELECCIONES 2026

Donalds y Jolly activan campaña por Florida con actos en Tampa y South Miami

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la demanda contra los casinos ilegales. 
A JUICIO

Florida demanda a casinos ilegales en línea y busca recuperar dinero de jugadores