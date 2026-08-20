Aseguran que Rauw Alejandro se convirtió en padre

El cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro asiste a la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- Rauw Alejandro encabeza titulares y lejos está de ser por su música. ¿La razón? Ha trascendido que en días pasados el intérprete puertorriqueño dio la bienvenida a su primer hijo.

La información fue develada por el periodista Alex Rodríguez en el programa ¡Siéntese quien pueda! de Univision. Según lo dicho, el cantante de Todo de ti mantiene, desde poco después de su ruptura con Rosalía, una relación discreta con una joven boricua. Aparentemente, la pareja vive en Nueva York, donde la joven cursa estudios.

"Poco después de esa relación con Rosalía, Rauw Alejandro conoció a una joven estudiante con la que hoy día vive en Nueva York. Ella le acompaña a prácticamente todos lados. Tienen una relación formal desde hace dos años y son, la verdad, bastante bonitos, bastante discretos", dijo Rodríguez.

Gestación

La privacidad que Rauw y su novia han dado a su relación debió aumentar en los últimos meses, pues no había trascendido ninguna pista sobre la paternidad del artista.

"Han llevado el embarazo con discreción máxima", agregó el periodista.

Según sus fuentes, el cantante de 33 años se encuentra feliz de iniciar esta etapa. "Se le cae la baba con el bebé", afirmó.

Se desconoce la fecha exacta del nacimiento, así como tampoco se sabe el género ni el nombre del recién nacido.