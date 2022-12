Así se vivió el 2022 en las tablas de Miami

Como es habitual en casi todas las plazas teatrales, la comedia marca el ritmo escénico (y las taquillas). En Miami el Teatro Trail encabeza este casillero con una amplísima oferta, encabezada por Alexis Valdés con sus populares espectáculos. En su segunda sala, Catarsis, también lleva meses la comedia ¿A quién no le gusta eso?, de Pedro Román. El resto de las puestas en escena enfocadas en el humor tiene lugar mayoritariamente en funciones de microteatro, siendo el Paseo de las Artes que dirige Miguel Ferro el mayor generador de producciones en formato de 15 minutos, atrayendo en particular a un público joven.

Este año el restaurant La Cava se ha sumado al concepto de obras cortas, presentando espectáculos bajo el título Teatro en su pantalla. También el Museo de la Diáspora Cubana acogió la obra Celia, con una estupenda actuación de Ivanesa Cabrera. El Koubek Center facilitó su escenario para algunas propuestas como El pueblo de Esteban y Mariposas después de la lluvia, entre otras. La inauguración del Westchester Cultural Arts Center, también tiene al teatro en su programación, con obras como Las lloronas, sobre una familia cubana en el negocio funerario en la Isla y en el exilio.

Un espacio cultural multidisciplinario, el Miami Hispanic Cultural Arts Center, fue la sede para los estrenos de un taller coordinado por Antiheroes Proyect, donde varios actores interpretaron monólogos basados en sus experiencias personales. Fue allí también donde Marcia Arencibia Henderson estrenó De bares y cantinas. La popular Casona ha comenzado también un ciclo de teatro, con obras del dramaturgo venezolano José Eduardo Pardo. El primer programa fue el unipersonal Insomne, con la actuación de Flor Elena González.

Havanafama tuvo un exitoso año. Abrió con Calígula, en un concepto intenso, también subió a escena La orgía y Bernarda. Estas dos últimas se presentaron en Mérida, Yucatán, con críticas muy favorables. Los últimos meses del 2022, la compañía de Juan Roca, ha realizado una retrospectiva en homenaje a una de sus figuras fundacionales, el actor Roberto Antínoo, recientemente fallecido. Además el importante Festival del Monólogo.

En abril tuvo lugar en Artefactus Teatro, el Solo Teatro Fest en su tercera edición con algunas reposiciones conocidas como La catedral, interpretada por Osmel Poveda y Frida mía, con la actriz Rosalinda Rodríguez, además, el estreno de El coleccionador de pájaros, del dramaturgo brasileño Alexandre Ribondi, y la actuación del boliviano Jorge Ernesto Barrón. En la misma sala, en febrero, comenzaron las funciones de Siempre se olvida algo, obra de Virgilio Piñera con un sólido elenco de actores locales.

Una de las mejores obras del año fue Réquiem por un alcaraván, obra escrita e interpretada por el mexicano Lukas Avendaño, que la organización FUNDarte presentó como parte de la serie Out in the Tropics. Una pieza colmada de simbolismo, de ancestrales tradiciones y un ambiente entre festivo y sobrecogedor.

Memorable fue también Mozart y Salieri, con Larry Villanueva y Joel Lara, en una producción de Arca Images. Lamentable fue, más que lamentable, triste, que la obra tuvo una sola función; un gran derroche para muy poco. Luego Arca Images tuvo una nueva propuesta, La soprano calva, de Eugène Ionesco, bajo la dirección de Larry Villanueva. Sin duda, el mejor espectáculo teatral del 2022 en Miami.

El mes de julio estuvo muy activo teatralmente con varios festivales y estrenos pospuestos por la pandemia que convergieron en un mismo mes. El Festival Internacional de Teatro, con un programa en general poco atractivo para la envergadura del evento. Aun así, Rota, en representación de Argentina, fue un trabajo sorprendentemente impactante. Curioso, por el uso de tecnologías de punta, fue la obra uruguaya Bette Davis, ¿estás ahí?, en la que la audiencia recibió audífonos para escuchar los parlamentos.

Entre otros festivales locales estuvo el Miami Open Art Fest, que este año en su quinta edición presentó teatro para jóvenes, con El pájaro verde, de Antonio Orlando Rodríguez y Sergio Andricaín. Actuaron Steven Salgado y Tamara Melián, bajo la dirección de Eddy Díaz Souza. Además, el espectáculo Historias Flash, a partir de relatos de notables escritores. Los textos fueron interpretados por Mabel Roch y Juan David Ferrer. Otra obra en el evento anual fue Bésame forastero, adaptación de Jorge Mateus.

También para un público joven el Adriana Barraza Veritatem Theatre presentó una jornada de teatro para niños y adolescentes bajo el título Los de la mesa 10, de Osvaldo Dragún, adaptación de Neher Jacqueline Briceno. Un espectáculo teatral y musical.

Humorístico, clásico y para todos los públicos resultaron las presentaciones de la Sociedad Actoral Hispanoamericana que dirigen Miguel Sahid y Andrés Mejía. Con sus actores alumnos subieron a escena obras como El mentiroso de Carlo Goldoni. Esta propuesta fue invitada a Colombia donde dejó una memorable huella. Otra presentación destacada del año de la SAH fue, Despertar.

El teatro en español llegó al Sandrell Rivers Theatre donde el Miami Factory Theatre estrenó La caja vacía de zapatos, versión libre de Erom Jimmy Cuesta de la obra de Virgilio Piñera. La adaptación contó con las actuaciones de Christian Ocón, Dairín Valdés e Isaniel Rojas. Esta propuesta viajó fuera de Miami para presentarse en una sala en Madrid, España.

De teatro sensorial y texto inmersivo se puede calificar La diosa del templo, de Arsenio Díaz, presentada en Artefactus Cultural Project, con Catalina Arenas, Vivian Morales y Alexandra Fernández.

La activa sala de Artefactus fue la sede para que la compañía Troop of Actors presentara la obra Welcome abuela, escrita por Nitsy Grau, dirigida por Leopoldo Morales y actuada por Nitsy Grau Crespo y Ariadna González. También de la misma compañía impulsa la serie teatral educativa Teatro en la maleta, con actores no profesionales.

Una vez más Manuel Mendoza le presentó al público miamense los populares Monólogos de la vagina, con un elenco variado de destacadas actrices. Monólogos que siempre resultan exitosos.

El 5to. Festival de la Escena LBGTQ, que organiza La Casa del Teatro en Artefactus, tuvo un programa notable de temática de género, destacando Torcidos dirigida por Miriam Bermúdez e Hilos por Eddy Díaz-Souza.

Asimismo, Artefactus Cultural Project brindó su sede a la compañía nicaragüense. DramAzul Theatre con el clásico El médico a palos de Molière, dirigida por Aníbal Almanza Sirias, en una propuesta muy bien llevada.

Un año intenso de teatro donde hay que exaltar al teatro local por su dedicación y esfuerzo. En la memoria colectiva quedará lo más sobresaliente del año 2022: La soprano calva, Calígula, Mozart y Salieri, Bernarda, La caja vacía de zapatos y Torcidos.