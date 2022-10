Miami se viste de teatro con el Festival HISTEPA

Bajo la dirección de Juan Roca, la pieza narra una de las más afamadas historias de vampiros, esos seres que son poseídos por fuerzas superiores y, a su vez, esclavizados por la seducción.

Una adaptación de Roberto Anínoo del texto del novelista británico Bram Stocker. Con las actuaciones de JJ. París, Rei Prado, Rafael Farello, Paut Williams, Jorge Ovies, Alcita Lora, Adriana Oliveros, Salomón Barros y Luis Hernández.

La función del 19 de octubre le pertenece al Teatro Trail con La música hispana que conquistó al mundo, a cargo del músico César Muñoz, quien narrará la historia.

Se trata de un espectáculo educativo que repasa los eventos que convirtieron la música hispana en un fenómeno global, como la historia del tema Bésame mucho, el motivo que llevó a Nat King Cole a grabar en español, cómo La Bamba logró alcanzar el primer lugar en EEUU o cómo Feliz Navidad de José Feliciano llegó a ser un himno navideño.

El 26 de octubre, la cita es en la sala Artefactus, donde se presentará Abuela Welcome, emotiva y divertida pieza de teatro de Nitsy Grau Crespo.

La trama se centra en Blanca, una abuela cubana que atravesó la selva del Darién y cruzó el río Bravo, para llegar hasta su nieta Gaby, a quien dejó de ver cuando era niña. Dirigida por Leopoldo Morales Mata, con las actuaciones de Nitsy Grau y Adriadna González.

El festival llega a las tablas del Paseo de las Artes Regency con Experiencia breve en el jardín del teatro, un programa en formato microteatro con seis obras de diferentes géneros, de 15 minutos cada puesta.

Just Kill Me, Please, Gracias a Dios eres gay, Amor mío, Quiero un escort, Sexo a la francesa y ¿Payaso… yo?, son las piezas en programación.

En la sala Catarsis del Teatro Trail el 9 de noviembre se podrá disfrutar ¿A quién no le gusta eso?, escrita y dirigida por Pedro Román (Tres viudas en un crucero).

La obra sigue las aventuras de una tía exvedette de un club nocturno y a sus dos sobrinos travestis, que comparten un apartamento en Hialeah y preparan juntos una comedia musical. Con Ana Lydia Méndez, Bárbaro de Jesús y El Chory.

El circo de Enriqueta y Agapito clausura el festival Histepa el 13 de noviembre en Teatro 8.

Escrita y dirigida por Jessica Álvarez Dieguez y Alejandro Vales, quienes también interpretan la pieza dirigida a toda la familia. La obra narra cómo Enriqueta y Agapito llegan en busca de trabajo al circo de Frank, un malvado domador.