lunes 20  de  abril 2026
SUCESOS

Equipo de "Sin senos sí hay paraíso" de luto tras ataque armado durante grabación

El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, informó que el agresor y otras dos personas fallecieron en el ataque

Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia.&nbsp;

Reparto de la nueva entrega de la exitosa franquicia Sin senos, sí hay paraíso. Telemundo ha confirmado el inicio de las grabaciones en Colombia. 

Captura de Pantalla / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Miembros del equipo de Sin senos sí hay paraíso, desde actores hasta personal técnico, se han pronunciado tras el ataque armado que cobró la vida de dos personas de la producción durante un rodaje que se llevaba a cabo en el sector de Laches, ubicado en Santa Fe, Bogotá.

El hecho ocurrió la noche del sábado 18 de abril.

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“Silencio en el set, en la memoria de los compañeros de Sin senos sí hay paraíso (SSSHP) que fallecieron hoy”, reza un mensaje compartido en las redes sociales de la novela.

El suceso

Las autoridades colombianas se encuentran investigando lo ocurrido. El comandante de la Policía de Bogotá, Giovanny Cristancho, informó que el agresor y otras dos personas fallecieron en el ataque. Otra persona resultó herida y fue trasladada a un centro de salud.

"En horas de la tarde, en vía pública, un hombre agredió, sin mediar palabra, a un ciudadano; luego, personas que se encontraban en este lugar, salen en defensa de la víctima. Lamentablemente, productor de esta riña, murió el agresor y otras dos víctimas", manifestó.

La revista People en Español sostiene que el ataque se desarrolló mientras se realizaba una filmación en una vía pública.

"De acuerdo con las autoridades, la agresión inicial con arma blanca provocó una riña en la que intervinieron varias personas presentes en la zona. Como consecuencia, tres personas perdieron la vida y una más quedó herida. Las investigaciones continúan y, hasta el momento, cuatro personas fueron detenidas y trasladadas ante la Fiscalía", reseñó el portal.

Reacciones

La misma noche del ataque, parte del elenco se encontraba en los Premios India Catalina.

Carmen Villalobos, protagonista de la saga, subió al escenario ganó en la categoría de mejor actriz protagónica y envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas.

“Desafortunadamente, hoy tengo el corazón partido por algo que sucedió en el proyecto en el que estoy hoy, mi corazón está con las familias de la producción hoy, les dedico esto de aquí al cielo”.

En tanto, Carolina Gaitán compartió en redes sociales la imagen de una de las víctimas y escribió: “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre me alegraba mi día, honro tu vida y te voy a extrañar, Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”.

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