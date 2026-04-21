Karol G anuncia fechas de la gira "Viajando por el mundo Tropitour"

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- Tras el exitoso cierre en Coachella, donde confirmó que iniciaría el esperado tour de su último álbum Tropicoqueta, Karol G ha anunciado las fechas del Viajando por el mundo Tropitour, gira que por ahora se paseará por Norteamérica, Latinoamérica y España.

El tour inicia el 24 de julio y recorrerá Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica y culmina en diciembre en su natal Colombia. En enero, la medellinense reanuda nuevamente los conciertos viajando a Argentina, Brasil, Perú, Chile, República Dominicana, España e Italia.

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Tour

La Bichota hizo el anuncio con un video en el que se le ve montando diversas cosas pertinentes a la gira en un camión de mudanza, en el que se suman bailarines e instrumentos musicales. Cuando inicia su viaje se pregunta hacia dónde irá y es entonces cuando saca un mapa en el que se lee: "Viajando por el mundo Tropitour".

La intérprete ya había asomado la posibilidad de este anuncio en su primera noche en Coachella, cuando manifestó la necesidad que tenía ella tanto sus seguidores de una gira.

El Tropicoqueta Tour seguirá a Mañana Será Bonito World Tour (2023-2024), la cual llegó 60 presentaciones en tres continentes, recaudó más de 300 millones de dólares y vendió aproximadamente 2,3 millones de entradas.

Para obtener más información sobre la venta de entradas, se puede inscribir en el enlace de la página oficial de Karol G.