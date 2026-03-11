Anuncian que Barbra Streisand recibirá la Palma de Oro honorífica en Cannes

Barbra Streisand recibe el Premio SAG a la Trayectoria en el escenario durante la 30.ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de Cine (SAG), en el Auditorio Shrine y Expo Hall el 24 de febrero de 2024 en Los Ángeles, California.

PARÍS.- La leyenda de Hollywood y Broadway , Barbra Streisand , recibirá una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cine de Cannes de este año, según anunciaron los organizadores el miércoles, en reconocimiento a una carrera que abarca más de seis décadas.

"Con orgullo y profunda humildad, me siento encantada de unirme al círculo de ganadores de la Palma de Oro honorífica, cuyo trabajo me ha inspirado durante tanto tiempo", declaró el icono de Broadway. Recibirá el galardón en la ceremonia de clausura del festival, el próximo mes de mayo.

Streisand sumará este premio a una colección legendaria que incluye cuatro premios Emmy, diez Grammy, dos Óscar y un Tony. Es una de las únicas 22 personas que han alcanzado el selecto estatus EGOT, al ganar los máximos galardones estadounidenses en televisión, música, cine y teatro.

Tras sus inicios como estrella revelación en el teatro de Broadway, Streisand evolucionó hasta convertirse en un icono mundial, destacando tanto en la industria cinematográfica como en la musical.

Ganó el Óscar a la Mejor Actriz por su primer papel cinematográfico en la película Funny Girl (1968), con tan solo 26 años; posteriormente, se llevó un segundo Óscar en 1977 por Evergreen, la canción original de A Star Is Born, película en la que también interpretó el papel protagonista.

Más tarde, Streisand se situó detrás de las cámaras para escribir, dirigir y producir la película Yentl, la historia de una joven que se disfraza de hombre para poder estudiar el Talmud.

El proyecto, basado en un relato corto de Isaac Bashevis Singer, tardó 14 años en llegar a la gran pantalla, pero obtuvo siete nominaciones a los Óscar en 1984.

"Fue la primera vez que Hollywood otorgaba un presupuesto de producción tan elevado a una cineasta", señaló el Festival de Cannes.

Streisand es también la única artista femenina que ha logrado colocar un álbum en la cima de las listas de éxitos en cada una de las últimas seis décadas.

Figuras legendarias

Para el director del Festival de Cannes, Thierry Frémaux, este premio reconoce la contribución de Streisand como la "síntesis legendaria entre Broadway y Hollywood, entre el escenario del music hall y la gran pantalla".

El cineasta neozelandés Peter Jackson, conocido principalmente por la trilogía de El Señor de los Anillos, también recibirá una Palma de Oro honorífica durante el festival.

Entre los galardonados anteriormente con una Palma de Oro honorífica se encuentran los actores estadounidenses Harrison Ford y Denzel Washington, así como los legendarios animadores japoneses de Studio Ghibli.

FUENTE: AFP