CONTROVERSIA

Sospechosa de disparar contra mansión de Rihanna es acusada de intento de asesinato

Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su familia

La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York

AFP/Andrea Reanult

Imágenes aéreas tras el ataque mostraron los orificios de balas en una puerta en la propiedad que Rihanna comparte con su pareja, el rapero A$AP Rocky y sus tres hijos.

Ortiz, oriunda de Florida, ya había sido internada involuntariamente en una institución mental y había perdido la custodia de su hijo, de acuerdo con el portal TMZ.

En una página de Facebook, que parece ser de Ortiz, hay varios videos y publicaciones que aluden a celebridades como Rihanna, Kim Kardashian y Cardi B. En una de las publicaciones etiqueta a Rihanna, a quien desafía a confrontarla directamente en lugar de hablar mal de ella a sus espaldas.

En otro video afirma que Rihanna la quiere matar.

Cargos

Ortiz fue acusada de un cargo de intento de asesinato, diez cargos de ataque con un arma semiautomática, dos cargos por disparar contra una vivienda habitada y un cargo por disparar contra un vehículo.

Las autoridades ordenaron que permaneciera detenida bajo una fianza de 1,8 millones de dólares y se le prohibió todo contacto con la cantante. Además, debe presentarse a la justicia el 25 de marzo.

La policía informó anteriormente que en el incidente, ocurrido a plena luz del día el domingo y en el que estuvo implicada una persona que conducía un Tesla, se utilizó un rifle de asalto similar a un AR-15.

FUENTE: AFP

