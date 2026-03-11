miércoles 11  de  marzo 2026
Travis Kelce habla de como Taylor Swift influyó en decisión de regresar a la NFL

Kelce, quien también se encuentra ocupado planeando su próxima boda con Swift, comentó que necesitaba "tomar distancia" antes de decidir regresar

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri.

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 

AFP/David Eulitt/Vía Getty Images
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- Luego de meses de especulaciones, Travis Kelce confirmó su regreso para otra temporada de la NFL durante una aparición en The Pat McAfee Show. El ala cerrada también afirmó que volverá a jugar para su equipo de más de una década, los Kansas City Chiefs.

"¡Vamos allá! Vamos a intentarlo de nuevo, nena, y los Chiefs están haciendo movimientos, Pat", le dijo Kelce a McAfee.

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
Travis Kelce descarta el retiro y seguirá con los Kansas City Chiefs en 2026
La cantante y actriz barbadense Rihanna llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York
Sospechosa de disparar contra mansión de Rihanna es acusada de intento de asesinato

Kelce, quien también se encuentra ocupado planeando su próxima boda con Taylor Swift, comentó que necesitaba "tomar distancia" antes de decidir regresar, y le atribuyó a Swift el mérito de haberlo motivado.

"Compartimos el mismo amor por lo que hacemos, y hemos tenido este deseo. Sigo enamorado de este juego (...) Todavía me encanta ir a trabajar, ponerme las hombreras, esforzarme al máximo y simplemente jugar; ¿sabes?" explicó Kelce.

El múltiples veces ganador del Super Bowl comentó que es "asombroso ver" a su prometida seguir encontrando cosas nuevas sobre las que escribir.

"Eso resulta motivador para cualquiera que lo vea, y más aún tratándose de mi prometida. Y sabiendo que yo estoy pasando por un momento en el que intento descifrar qué me depara exactamente el futuro, algo así definitivamente me motiva a decir: "Sabes qué, yo tampoco he terminado", explicó.

Compromiso

La superestrella del pop y el jugador de fútbol americano sorprendieron al mundo en agosto de 2025 al anunciar oficialmente su compromiso a través de una romántica publicación en Instagram.

Con un carrusel de imágenes de la propuesta, la pareja compartió el mensaje: “Tu profesora de inglés y tu profesor de educación física se van a casar.”

La publicación muestra a Kelce arrodillado en un jardín decorado con flores, mientras Swift sonríe emocionada con un elegante vestido. El anuncio desató una avalancha de reacciones por parte de seguidores, celebridades y medios internacionales. El anillo de compromiso, de corte Old Mine Brilliant, fue diseñado por la joyera Kindred Lubeck en colaboración directa con Kelce.

La relación entre Swift y Kelce comenzó en julio de 2023, cuando él asistió a un concierto de la gira Eras Tour. Tras varios intercambios públicos y un creciente interés mediático, hicieron oficial su romance en septiembre de ese mismo año.

